Alcaldía de San Salvador Este despide trabajadores de aseo y CAM

Rosario Rivas

@DiarioCoLatino

Por lo menos 500 Trabajadores de la alcaldía de San Salvador Este, de las áreas de aseo, operativa y administrativa, fueron cesados este miércoles por el departamento de Talento Humano.

A los empleados les notificaron sobre la supresión de sus plazas de los distritos de Ilopango, Soyapango, San Martín y Tonacatepeque.

La información se conoció a través de radio YSUCA, en la que señalan que el concejo municipal habría aprobado el pasado 15 de agosto la supresión de 340 plazas en el área de aseo y 150 correspondientes a agentes del CAM.

La información sobre el acuerdo y los votos emitidos durante la sesión del concejo municipal permanece bajo reserva, señala la nota.

La información fue confirmada por Cayetano Cruz, concejal de San Salvador Este por el partido FMLN.

La justificación de esta supresión es que en el área de aseo se incorporará la Autoridad Nacional de Residuos Sólido (ANDRES), entidad que contará con su propio personal bajo contrato con la empresa privada, dejando de ser empleados municipales.

Pero, en el caso de los agentes del CAM, los despidos responden a otros motivos.

Cruz dijo que a los trabajadores del CAM y otros sectores se les modificaron los nombramientos sin previa consulta. En el caso del CAM, fueron nombrados como “colaboradores”. A su juicio, se trata de un fraude de ley para suprimir las plazas.

De acuerdo con testimonios de trabajadores, se les está haciendo llenar y firmar un documento a cambio de la entrega de un cheque. Denuncian que no se les reconoce la totalidad de su tiempo laboral, sino únicamente 12 años de servicio, según la nota periodística.

Este miércoles fue convocado el personal de recolección de basura de Ilopango, Tonacatepeque y San Martín y, el jueves, serán los agentes del CAM los convocados por la unidad de Talento Humano de Ilopango.

Las personas cesadas no tenían sanciones y contaban con experiencia laboral, dijo el concejal, por lo que los despidos generan preocupación entre los afectados, ya que comprometen el sustento de sus familias, añadió Cruz.

