Asamblea concede 43 prórroga del régimen de excepción

Redacción Nacionales

La Asamblea Legislativa aprobó, con 57 votos a favor, prolongar un mes más el régimen de excepción, manteniendo suspendidas las garantías constitucionales al plazo de la detención provisional, a la defensa y a la inviolabilidad de las telecomunicaciones.

El nuevo periodo de régimen de excepción iniciará este 3 de octubre y finalizará el 1 de noviembre. Esta medida ha estado vigente desde marzo de 2022, luego de un repunte en los homicidios a escala nacional. Esta prórroga es la 43. Esto permitirá “seguir recuperando” los territorios donde aún hay presencia de pandilleros y consolidar los logros en materia de seguridad, dijeron los oficialistas en el pleno legislativo.

Durante la discusión del tema, el diputado de Nuevas Ideas, Ángel Lobos, señaló que “esta herramienta ha sido clave para transformar la realidad del país y dejar atrás décadas de violencia y de control de las pandillas”.

“Estamos con la disposición de cumplirle a la gente. Todos recordamos cómo nuestro pueblo sufrió por años a manos de la delincuencia y las pandillas. Nadie quiere volver a ese pasado de dolor e inseguridad”, afirmó el legislador.

Raúl Chamagua, diputado de Nuevas Ideas, apuntó que la prórroga del régimen de excepción “es una responsabilidad histórica” con el pueblo salvadoreño y no solo una simple decisión jurídica. Añadió que los resultados de la medida se notan en todo el país, en comunidades que antes estaban sometidas al terror y que ahora han recuperado su libertad y tranquilidad.

“El régimen de excepción no es solo una herramienta legal, es un escudo que protege la vida de millones de salvadoreños y cada vez que lo prorrogamos no solo cerramos espacio al crimen, sino que abrimos puertas a un país totalmente distinto”, aseguró Chamagua.

La medida ha violentado los derechos humanos de miles de personas que nada tienen que ver con pandillas, así lo han documentado organizaciones defensoras de derechos humanos.

El Régimen también se ha utilizado para perseguir y amedrentar a la población, sindicalistas, voces críticas y opositoras así como defensores de DDHH.

El Gobierno niega que haya violaciones a derechos humanos; en su narrativa sólo destaca los días que no se han registrado homicidios. En el Gobierno de Bukele, El Salvador ha alcanzado 1,025 días sin asesinatos, 911 de ellos han sido durante la vigencia del régimen de excepción. Julio fue “el mes más seguro” de este año, al registrar 29 días sin homicidios. Además, las autoridades han capturado a más de 89,500 pandilleros.

