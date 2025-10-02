Proceso judicial se desarrolló “en una franca desventaja contra Benito Lara”

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Comité de Familiares de Personas Presas y Perseguidas Políticas de El Salvador (COFAPPES) condenó la sentencia de 28 años de cárcel impuesta al exministro de Seguridad y ex diputado del FMLN, Benito Lara, quien llevó este proceso judicial por 5 años, en libertad, presentándose voluntariamente a los requerimientos que se le hacían. Sin embargo, pese a que el juzgado le había concedido el derechos de continuar en libertad al iniciarse la vista pública, dos días después revirtió la medida y ordenó la captura del ex funcionario, que fue ejecutada en el mismo tribunal donde se desarrollaba la audiencia.

Este 30 de septiembre de 2025, “de nuevo el sistema judicial salvadoreño ha realizado un juicio político”, en esta ocasión, contra Benito Lara, exdiputado y exministro de justicia y seguridad en el gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), comentó COFAPPES en un comunicado de prensa.

Lara fue condenado a 28 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral, ya que la Fiscalía General de la República lo acusó de dar dinero a pandilleros a cambio de votos en las elecciones de 2014 y 2015. En ese mismo juicio fueron condenados: el ex ministro de Gobernación, Ramón Arístides Valencia (28 años), el exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt (18 años), el periodista Paolo Lüers (18 años) y otros civiles.

Dicho proceso duró cinco años, tiempo durante el cual, aseguró COFAPPES “Benito tuvo medidas sustitutivas que fueron cumplidas a cabalidad y con respeto a la ley; fue él quien se presentó voluntariamente para colaborar con la investigación”.

En ese sentido, COFAPPES condenó dicha sentencia, ya que el proceso fue desarrollado “en una franca desventaja contra Benito”, esto tras poner como testigo “a un pandillero protegido por la fiscalía, al cual protegen y mantienen fuera del país”. El testigo clave del ministerio público fiscal fue “Noé”.

Según el comité, las pruebas de descargo “no han sido consideradas por el tribunal, a pesar de que tuvieron más de cinco años para ser analizadas y valoradas”.

“Hay muchos datos incongruentes en las declaraciones del testigo protegido, así como los datos que proporcionó la fiscalía. Esta es la judicialización de la política que el régimen gobernante utiliza para criminalizar a personas opositoras, voces críticas, liderazgos de izquierda y ser enviados a la prisión política”, añadió COFAPPES en su comunicado.

A juicio del comité, la actuación de los jueces “no fue realizada con independencia, sino acatando órdenes de Casa Presidencial”.

Varios familiares y amigos del ex funcionario se concentraron el día de la lectura del fallo en las afueras del Centro Judicial Isidro Menéndez para mostrarle apoyo a Benito Lara.

“Expresamos nuestra solidaridad con la familia de Benito Lara, sus amigos, amigas y compañeros; -no desmayaremos- en la lucha por lograr su libertad incondicional y desarrollar las arbitrariedades que este régimen comete contra personas inocentes. Seguiremos en la denuncia para visibilizar a las más de 40 personas presas políticas por razones ideológicas y para hacer que prevalezca la justicia en El Salvador”, concluyó COFAPPES.

Al conocer el fallo, Benito Lara insistió ser inocente, y lamentó que la haya valido más la palabra de un criminal que las de un funcionario que hizo todo su trabajo a favor de la población salvadoreña. “Soy un preso político”, dijo al final, luego de ser esposado y llevado a las bartolinas por la policía judicial.

