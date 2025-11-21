COFAPPES exige al Tribunal de Ética actuar de oficio contra la procuradora por “burlarse” de Ruth López

Rosario Rivas

@DiarioCoLatino

La procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero, recientemente habló de forma “burlesca e indignante”, sobre la situación de la abogada y defensora de derechos humanos, Ruth Eleonora López, detenida en el penal de Izalco, dijo el Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (COFAPPES), por lo que exigen al Tribunal de Ética actuar de oficio contra la funcionaria.

Para COFAPPES las declaraciones de la funcionaria son un acto de violencia contra López, quien era jefa de la Unidad de Anticorrupción y Justicia de la organización de derechos humanos Cristosal y ha encabezado investigaciones sobre el gobierno de Bukele y es reconocida como una de las 100 mujeres más influyentes e inspiradoras.

COFAPPES expresó su “total repudio” a las recientes declaraciones realizadas por la procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero.

Ruth Eleonora López, quien era la directora de CRISTOSAL, está detenida en el penal de Izalco desde mayo, Acusada de «peculado» o apropiación indebida de fondos del Estado.

López, quien es una defensora de derechos humanos fue arrestada en circunstancias inusuales y poco después de la detención, la Fiscalía General de la República (FGR) cambió el cargo imputado a enriquecimiento ilícito.

COFAPPES considera que la Procuradora ha ejercido un acto de violencia desde su cargo público, contra una reconocida defensora de derechos humanos.

La organización condenó el “mensaje oprobioso, humillante y en tono de burla”, y rechazó la falta de responsabilidad demostrada en el pronunciamiento.

Además, alertó sobre la gravedad de estas expresiones provenientes de una institución encargada de velar por los derechos fundamentales.

La trayectoria de Ruth López en la lucha contra la corrupción y en la defensa del Estado de derecho, la han llevado a reconocimientos internacionales, señalaron.

El Comité exigió al Tribunal de Ética Gubernamental que actúe de oficio contra la procuradora Caballero, a quien señala de “conducta antiética” y falta de decoro en el ejercicio de sus funciones.

También hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse vigilante ante el actuar de funcionarios públicos y a exigir el respeto a la Constitución.

