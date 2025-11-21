En el último año El Salvador perdió más de $200 millones en bitcoin

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El experto en cripto, Edwin Lima, desmintió la narrativa del presidente de la República, Nayib Bukele, sobre las ganancias en bitcoin, de hecho, en el último año El Salvador perdió más de $200 millones, porque el precio del bitcóin era de $126 mil y bajó a $92,228.

“Podríamos celebrar que los bitcoins que el país poseía hasta un año atrás, esos sí tuvieron lucro, pero de un año para acá esos bitcoins tuvieron pérdidas, aquí no paran de pedir dinero prestado y continúan invirtiendo”.

El tema de las utilidades del bitcoin las cuestioné el especialista, cuando el gobieno sigue endeudándose: “Ya pidió prestado este año… ya pasa de los $2 mil millones”, sostuvo durante el espacio Encuentro con Julio Villagrán.

Asimismo, cuestionó de dónde el gobierno está sacando dinero para comprar bitcoins, si en cada sesión plenaria de la Asamblea Legislativa se aprueban préstamos para gasto corriente, restaurar escuelas, hospitales, carreteras, es incomprensible porque se invierte cuando hay excedentes, pero no tratándose de un país con dinero prestado.

“El presidente solo habla de lucro, pero no de pérdidas, todo lo que se ganó en un año, absolutamente todo se perdió y no quedó nada porque en relación a un año atrás, el valor de los bitcoins que el país poseía había aumentado en 30%, pero eso que ganó se evaporó”, dijo.

Según el experto en cripto, lo normal sería que toda la población, con el número de la cartera digital de El Salvador, pudiera verificar cuánto realmente se ha invertido, las ganancias y pérdidas del bitcoin, pero eso no es posible debido a la falta de transparencia del gobierno.

Lima consideró de contradictorio e incomprensible que el Fondo Monetario Internacional (FMI) no se haya pronunciado sobre el acuerdo con El Salvador, que dejaría de comprar Bitcoin para darle a El Salvador prestados 1,500 millones de dólares.

Aplicación Doctor Sv

“Desde cuándo un médico necesita de una aplicación de inteligencia artificial para hacer un diagnóstico, principalmente sin tener mayores exámenes, sin haber tomado el pulso, la presión, no haber escuchado la respiración, la única razón es que el personaje detrás en el call center no es un médico”, manifestó Lima.

Externó que la aplicación para atender remotamente, vía telefónica, ya existía en el Seguro Social como Doctor ISSS, se le adiciona el componente de videollamada y la inteligencia artificial, el presidente Bukele lo hace orientado a aumentar su popularidad.

Cuando Bukele lanzó el tema de las criptomonedas, dijo que iba a bancarizar a 70% de los salvadoreños sin acceso al sistema bancario, pagaría toda la deuda pública con los bonos volcánicos, convertiría El Salvador en el centro financiero mundial y nada de eso sucedió, ahora dice que los países interesados en la Telemedicina pueden hacer fila para ayudarles a implementarla.

Lima aseguró que la inteligencia artificial tiene otras utilidades en medicina, por ejemplo, para hacer lectura de exámenes, diagnosticar cáncer y otro tipo de enfermedades, porque las máquinas son más eficientes que un ser humano viendo un examen al ojo, pero no hay necesidad de esa aplicación para atender a los pacientes.

