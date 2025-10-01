COFAPPES condena la sentencia contra exministro Benito Lara

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Comité de Familiares de Personas Presas y Perseguidas Políticas de El Salvador (COFAPPES) condenó la sentencia de 28 años impuesta al exministro de Seguridad, Benito Lara, quien llevó este proceso judicial por 5 años.

Este 30 de septiembre de 2025, “de nuevo el sistema judicial salvadoreño ha realizado un juicio político”, en esta ocasión, contra Benito Lara, exdiputado y exministro de justicia y seguridad en el gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), comentó COFAPPES en un comunicado de prensa.

Lara fue condenado a 28 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral, ya que la Fiscalía General de la República lo acusó de dar dinero a pandilleros a cambio de votos en las elecciones de 2014 y 2015. En ese mismo juicio fueron condenados: el ex ministro de Gobernación, Ramón Arístides Valencia (28 años), el exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt (18 años), el periodista Paolo Lüers (18 años) y otros civiles.

COFAPPES recordó que Benito Lara tuvo medidas sustitutivas que fueron cumplidas “a cabalidad y con respeto a la ley”; también, se presentó voluntariamente para colaborar con la investigación.

En ese sentido, el comité condenó dicha sentencia ya que el proceso fue desarrollado “en una franca desventaja contra Benito”, esto tras poner como testigo “a un pandillero protegido por la fiscalía, al cual protegen y mantienen fuera del país”.

Según el comité, las pruebas de descargo “no han sido consideradas por el tribunal, a pesar de que tuvieron más de cinco años para ser analizadas y valoradas”. A juicio del comité la actuación de los jueces “no fue realizada con independencia, sino acatando órdenes de Casa Presidencial”.

