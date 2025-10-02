Denuncian que monumento a los mártires de El Calabozo fue dañado

Rosario Rivas

@DiarioCoLatino

El monumento a los mártires de la masacre del Calabozo, declarado Patrimonio, Cultural de El Salvador, y el cual fue erigido para dignificar la muerte de más de 300 personas, fue vandalizado, denunciaron diferentes organizaciones este miércoles.

Según la información este fue un acto con dolo, alevosía y premeditación hacia el monumento, pero, sobre todo, a la dignidad de las familias de las víctimas de la masacre entre estas niñas, niños, mujeres en estado de embarazo, adultos mayores y no solo de San Esteban Catarina, sino a las de todo El Salvador.

La denuncia a nivel nacional e internacional fue hecha a travé en un comunicado de El Centro para la Promoción De Derechos Humanos Madeleine Lagadec, las juntas directivas de los cantones Amatitlán arriba, Amatitlán abajo, ADESCOS, la Asociación de Víctimas y la Asociación de Mujeres (AMUSEC), del distrito de San Esteban Catarina, municipio de San Vicente norte.

Entre las demandas de los denunciantes están que las autoridades competentes ejerzan su mandato constitucional de proteger y salvaguardar el patrimonio de nuestro país y la memoria de las víctimas masacradas en ese lugar.

Así como también “que el señor presidente Nayib Bukele instruya a las autoridades encargadas de investigar el hecho en contra de la humanidad, que vandalizó el monumento del Calabozo, declarado en el 2016 Patrimonio Cultural, por la Secretaría de la Cultura, hoy Ministerio de Cultura”.

En el comunicado se demanda una investigación inmediata del Ministerio de Cultura, para determinar la culpabilidad y encontrar a los responsables, y que estos sean tratados con todo el peso de la ley y que se reparen los daños causados en el monumento.

Las organizaciones manifestaron su total apoyo y compromiso con todas las víctimas sobrevivientes y familiares para continuar exigiendo al estado salvadoreño que se castigue a los responsables del desagravio a la sociedad salvadoreña.

Además, solicitan a las Naciones Unidas y a la comunidad internacional a pronunciarse, con el fin de que la memoria de las víctimas del pasado conflicto armado sea protegida y respetada por el Estado Salvadoreño.

El monumento contiene los nombres de las aproximadas 300 víctimas, asesinadas por unidades del Batallón Atlacatl, la noche del 21 de agosto de 1982. Una parte de los fallecidos fue arrojado al río y a otra parte les lanzaron ácidos, lo que imposibilita determinar la cantidad exacta de los fallecidos.

