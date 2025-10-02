Educación, Salud y Seguridad tendrán tres mil 886 millones en el presupuesto 2026

Compartir

Samuel Amaya

En el último día para hacerlo, según la Constitución, el Ministerio de Hacienda presentó el anteproyecto de presupuesto 2026 a la Asamblea Legislativa, quien fue recibido por el presidente de ese órgano, Ernesto Castro.

Hasta el cierre de esta nota, el presupuesto no era público ni para la ciudadanía ni para los legisladores. El diputado de ARENA, Francisco Lira, esperaba que en la sesión plenaria de este miércoles se les hiciera llegar.

“Yo puedo adelantar alguna situación interesante, ellos hablan claramente sobre temas prioritarios: salud, educación, seguridad e infraestructura, estos temas son importantísimos, pero aquí el tema no son los recursos asignados a cada cartera, la situación que hay que discutir y analizar de este presupuesto, que no cometan el error de ser un presupuesto ineficiente”.

Lira sostuvo que hasta el mes de septiembre se lleva entre el 50% y el 55% de ejecución presupuestaria de todos los ministerios. “Estamos claros que no van a terminar de ejecutar el presupuesto”. En ese sentido, el legislador sostuvo que a los salvadoreños les interesa que en los hospitales haya medicinas y las escuelas estén en buen estado, porque para eso, se proponen los incrementos en los presupuestos.

La propuesta del Presupuesto General de la Nación 2026 asciende a $10,555.6 millones, un incremento de $892.6 millones respecto al aprobado para 2025 -representando un 9.2% de crecimiento interanual. El aprobado para 2025 fue por $9,663 millones.

“Es un presupuesto formulado de manera balanceada en el que los ingresos estimados van a financiar la totalidad del gasto corriente del gobierno, obligaciones locales e internacionales, lo que nos permite por segundo año consecutivo presentar un proyecto de presupuesto con cero dólares de brecha presupuestaria”, comentó Posada, en referencia a no necesitar ir a buscar préstamos para financiar el presupuesto, tal y como prometió el año pasado con el presente ejercicio fiscal. Sin embargo, en este año, se han aprobado un sinfín de préstamos que también sirvieron para gasto corriente por la ambigüedad de los decretos en no especificar los destinos de los fondos.

Sobre este tema, Lira cuestionó los millones de dólares que se aprueban en préstamos semana tras semana. “¿Piensan que el pueblo salvadoreño no mira los millones de dólares que aprueban cada sesión plenaria?, y en la letra chiquita, habla que lo van a poder utilizar para los gastos que tiene el gobierno”. Destacó que será importante analizarlo en la Comisión de Hacienda.

La composición de ingresos para el presupuesto del 2026 comprende ingresos corrientes, ingresos de capital, contribuciones especiales y el financiamiento de préstamos “potenciados y priorizados para los grandes proyectos de inversión en educación, salud, seguridad e infraestructura, primera infancia, modernización, entre otros”.

Los ingresos corrientes del presupuesto 2026 se estiman en $8,950 millones, un incremento de $683 millones equivalentes a un 8.3% en relación al 2025. Los ingresos tributarios se estiman en $8,349 millones con un incremento de $661 millones, es, es decir, un 8.7% con respecto al 2025.

Según contextualizó el funcionario, la modernización en infraestructura física, administrativa y tecnológica ha fortalecido la gestión de los procesos tributarios,y esto ha permitido “ser más eficientes” en los mecanismos de recaudación fiscal, tales como el Plan Antievasión y Anticontrabando, la facturación electrónica, ampliación de la base tributaria, entre otros.

De acuerdo a los funcionarios, el presupuesto 2026 destina un total de $3,886.9 millones para el sector educación, salud y seguridad pública.

En el ramo de educación se tendrá una asignación de $1,524.7 millones, con un presunto incremento del 6.9 % respecto al presupuesto 2025; sin embargo, el dato citado por el ministro es incorrecto; Educación tendrá un recorte de al menos $15 millones, ya que, según el Portal de Transparencia Fiscal, el presupuesto de Educación para este año es de $1,540,451,454. El presupuesto de Educación aprobado por el pleno legislativo fue por $1,535,787,204. Estos varían dependiendo de los préstamos y asignaciones que han hecho durante el año fiscal.

El presupuesto del Ministerio de Salud será de $1,325 millones, incrementando un 12.3 % comparado al de este año, el cual fue de $1,179,431,939. El de Seguridad y Defensa asciende a $1,037.2 millones, con un incremento de 14.8 % respecto al votado para 2025, el cual fue de $903.4 millones.

Dentro del presupuesto de educación se incluye la asignación para la Universidad de El Salvador (UES) por $116.5 millones, por lo que incrementa en $2.3 millones en comparación del año en curso. Si bien, la cifra es un incremento del 2%, esto representa la tercera parte de lo que solicitaba la UES. La casa de estudios solicitaba un total de $354 millones.

Con los fondos de 2026, el Gobierno también pretende mejorar la producción de granos básicos mediante la facilitación del bono agrícola, que consta de un monto de $46.6 millones. Además, se continuará fortaleciendo a los 61 agromercados que actualmente funcionan y a las centrales de abasto, con un monto de $52.9 millones, y así ofrecer a la población alimentos a precios bajos.

Dicho anteproyecto también contempla $238.7 millones para financiar programas de subsidios, como al del Gas Licuado de Petróleo ($114.6 millones), al del transporte público ($60.0 millones) y al de la energía eléctrica ($64.1 millones).

Por otro lado, también se contempla el financiamiento de las actividades durante dicho ejercicio fiscal y que estarán comprendidos en el Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento Electoral 2027 de presidente y vicepresidente de la República, integrantes de consejos municipales y diputados a la Asamblea Legislativa, por un monto de $90.0 millones.

