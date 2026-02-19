Asamblea aprueba préstamo por $75 millones para mejoras en Doctor SV

Compartir

Con 57 votos, la Asamblea Legislativa aprobó la suscripción de un préstamo con la Corporación Andina de Fomento (CAF), por $75 millones para financiar la fase dos de la aplicación Doctor SV.

Los fondos servirán para fortalecer el sistema de salud público, debido a que se desarrollarán diversas iniciativas que incluyen la mejora de la Plataforma de Telemedicina, a fin de garantizar la continuidad y sostenibilidad a dicho proyecto.

Según se dijo en la Asamblea, desde la implementación de la primera etapa de Doctor SV, el 14 de noviembre de 2025, se han beneficiado unos 4.5 millones de salvadoreños, quienes han optado por utilizar la plataforma en lugar de acudir a un centro de salud pública.

La aplicación permite fomentar el acceso y la cobertura de atención a pacientes a nivel nacional. Además, incorpora la Inteligencia Artificial con el fin de que sea una herramienta de apoyo para los profesionales de la salud. La App ofrece recetas electrónicas, órdenes de laboratorio y entrega de medicamentos en farmacias aliadas.

La segunda fase de esta aplicación tecnológica tendrá un acceso descentralizado a los medicamentos, debido a que se instalarán 400 kioscos dispensadores, los cuales serán colocados en puntos estratégicos que tengan mayor núcleo poblacional.

La aprobación del préstamo con el CAF es parte del respaldo que los diputados han brindado a este proyecto, pues el 11 de noviembre de 2025, el pleno legislativo aprobó un dictamen a favor de que se le incorporaran a la cartera de Salud Pública $11,097,000, provenientes de un préstamo suscrito en 2023 con el CAF por $77,000,000, con el propósito de implementar el programa de telemedicina.

Una parte de ese dinero se utilizó para contratar servicios de almacenamiento en la nube y ampliación de la conectividad en red, así como para consultorías de apoyo en protocolos clínicos y logísticos para la operación masiva del programa.

El diputado de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Francisco Lira, pidió en el pleno, la modificación para que $20 millones de los $75 millones sean redirigido a la compra de insumos y medicamentos abastecer los hospitales del Ministerio de Salud. Ya que consideró que es un tema “sensible y urgente”. “Todos los días, el pueblo salvadoreño enfrenta la falta de medicinas y condiciones dignas de atención”.

Sin embargo, Nuevas Ideas no brindó sus votos, por tal razón, la propuesta fue rechazada.

