Con la cruz de ceniza, fieles emprenden el camino hacia la Pascua

Samuel Amaya

Cientos de feligreses participaron del Miércoles de Ceniza, el sacerdote coloca una cruz de ceniza en la frente para el llamado a la penitencia, conversión y preparación a la gran fiesta de la Pascua.

En la parroquia Santa María de Guadalupe en Soyapango, San Salvador Este, asistieron centenares de feligreses este miércoles para colocar la cruz en su frente.

El padre Manuel Chávez señaló que la cuaresma es un tiempo de salvación, y el evangelio invita a ser embajadores del señor. Además, el padre señaló que es para que el corazón vuelva a Dios. El Señor debe ocupar un lugar especial en la vida de cada feligrés.

Chávez señaló que este tiempo significa escuchar verdaderamente la palabra del Señor. “Escuchar su palabra es ir a nuestro interior” para botar todo lo malo, aquello que al Señor no le puede gustar.

Estos 40 días de cuaresma son de preparación para vivir el Triduo Pascual, donde se recuerda la pasión, muerte y resurrección de Jesús.

Para Erika Bermúdez, el Miércoles De Ceniza significa un tiempo de conversión, para estar más cerca de Dios, tener misericordia y compasión hacia los demás. Uno de sus propósitos es el cambio en las actitudes con los demás. Para Reina Flamenco el Miércoles de Ceniza es el inicio de un camino que pide el Señor para la conversión, a través de la oración, la penitencia y las buenas obras con los más necesitados.

