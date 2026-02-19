Rusia considera inaceptables nuevas restricciones contra Cuba, dice Putin

Compartir

MOSCÚ/Xinhua

Rusia siempre ha apoyado a Cuba y considera que las nuevas restricciones contra el país son inaceptables, dijo este miércoles el presidente ruso, Vladimir Putin, durante una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez Parrilla.

De acuerdo con el presidente, Rusia y Cuba comparten relaciones especiales moldeadas por la historia y Moscú apoya de manera consistente al pueblo cubano en su lucha por la independencia y por su derecho a seguir su propio camino de desarrollo.

Putin indicó además que los lazos bilaterales entre los dos países se están desarrollando en general en una dirección positiva y dijo confiar en que la reunión será una oportunidad para discutir las relaciones a detalle.

Hoy con anterioridad, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dijo que Rusia exhorta a Estados Unidos a abstenerse de imponer un bloqueo naval a Cuba.

El 29 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva con la que amenazó con imponer aranceles a los productos exportados a Estados Unidos provenientes de los países que suministren petróleo a Cuba. El Gobierno cubano anunció una serie de medidas, incluyendo la restricción a las compras de combustible, en respuesta a la nueva ronda del bloqueo petrolero estadounidense.

Relaciones de Cuba y Rusia

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, aseguró aquí que las relaciones de su país con Rusia “son soberanas y no dependen de coyuntura, ni poder político externo”.

En lo que constituyó su primer encuentro con autoridades del gigante euroasiático, a propósito de su visita de trabajo como enviado del Partido Comunista de Cuba (PCC) y del Gobierno, el ministro de Relaciones Exteriores dialogó con el primer vicepresidente de la Duma Estatal de Rusia (cámara baja del Parlamento), Iván Melnikov.

“He venido a expresar profunda gratitud por el invariable y permanente apoyo de la Federación de Rusia a Cuba, especialmente en estos tiempos de dificultades”, destacó el también miembro del Buró Político del PCC.

