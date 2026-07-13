Partidos Políticos, ¿instituciones o simples vehículos?

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– Pacifico Chávez

En el 2017 Nayib Bukele sale del FMLN al quedarse sin partido político, teniendo como objetivo competir por la Presidencia del Ejecutivo, busca afiliarse al CD pero al ser cancelado, termina compitiendo bajo la bandera de GANA en el 2019.

El FMLN un partido ubicado ideológicamente a la izquierda, que pasa por el marxismo, el socialismo del siglo XXI, progresismo, llegando quizás a social demócrata.

El extinto CD se ubicaba en el espectro político en la social democracia y socialismo cristiano.

Por último GANA, un partido de derecha de corte conservador, nacionalista, liberal, donde la mayoría de sus fundadores fueron de ARENA.

¿Que pasó aquí? Una persona pasa en cuestión de meses por diferentes principios e ideas. Primero un discurso muy de izquierda, apoyando y admirando figuras emblemáticas como: Fidel Castro, Daniel Ortega, Hugo Chávez, Sánchez Cerén, etc. Para luego en el 2024 asistir y disertar en uno de los foros de ultra derecha CPAC.

No es la primera vez que los partidos políticos permiten que compitan bajo sus banderas a personajes que vienen de uno, dos y hasta tres diferentes partidos y en algunos de los casos de pensamiento extremos en diferencia ideológica, se supone.

¿Es válido? ¿Es correcto? ¿Es honorable este accionar por parte de una persona? ¿De un político? ¿Se puede confiar en una persona que cambia en cada elección? ¿En que cree realmente?

Vivimos una época en la que ya no existe, la palabra como garantía de un pacto, promesa o contrato, el honor y la honra son virtudes que solo aparecen en los cuentos y leyendas.

La crisis de valores es grande, desde la misma familia con padres que no los cultivan, pasando por maestros, pastores, sacerdotes, deportistas, artistas, gobernantes que decepcionan como referentes de principios y virtudes.

¿Donde están esas personas ejemplares? ¿Existen?

Regresando al ámbito político, algunas personas son de la idea que lo que importa es que los problemas se resuelvan sin fijarse si la persona esta en X o Y partido.

El riesgo es, y en la mayoría de los casos se da, que la persona lo único que busca es vivir de las bondades y privilegios que da estar en el gobierno, peor aun los casos en que la persona termina haciendo corrupción, no le importa resolver nada ni atender las necesidades de la gente. Entonces ya no es la persona, sino que es el partido el corrupto.

Esta realidad termina afectando mas la reputación del partido. La población deja de apoyarlo y tiene mucha razón, porque fue el partido quien dejo que esa persona compitiera por su bandera sin mayor filtro, porque también los partidos han aprendido a vivir del gobierno, tampoco les importa resolver problemas, se conforman con un par de funcionarios y algunas plazas para unos cuantos de sus militantes mas leales o bien para algún familiar.

¿Deben los partidos políticos actuar como simples vehículos para que cualquiera llegue al poder? ¿O mas bien deben de convertirse en instituciones serias garantes de su proyecto político?

Aquí inicia la reflexión para el caso de los Partidos Políticos ¿Tienen un proyecto político? ¿Bajo que ideas y principios se fundamenta ese proyecto? Si no tiene ni ideas, ni creencias, mucho menos principios pues básicamente es un cascaron vacío, sin alma, sin proyección, lo único que son este tipo de partidos es ser parásitos de los recursos del gobierno.

Simplemente andan en búsqueda de figuras publicas, personajes famosos que sean aceptados por la gente por simpatía, buen hablar, aspecto agradable, quizás de aparente honradez y compromiso con la gente, no importa lo que piensan en realidad, ni sus habilidades para gobernar, muchos menos si tiene conocimiento o planes serios y factibles, lo que importa es que la gente le de el voto y gane algo para que el partido siga existiendo y mamando sin saciarse de los dineros de los impuestos que todos pagamos.

Por eso hemos tenido en poder a comentaristas deportivos, personajes de la televisión, que solo llegaron a llenar sus bolsas y hacer crecer sus negocios.

¿Es culpa de los partidos políticos? Pues si se comportaran como Institutos serios, fieles a sus ideas y principios tendrían filtros para sus candidatos para asegurar que su proyecto político para el país se lleve a cabo.

La crisis actual de los Partidos Políticos y falta de confianza entre la población tiene su origen en que no son nada ni representan nada, lo único que han buscado es ganar poder para beneficio propio, no tienen porque ser fieles a principios porque no les importa, no tienen identidad.

Lo mismo aplica para los candidatos que hoy están en un lado y mañana en otro, no son nada, no tiene compromiso con nada, dicen que lo tienen con la gente, que se deben al pueblo, pero lo han dicho todos, y mucho mas los que al final terminan señalados de corrupción, total la gente se da cuenta hasta que se van. Si queremos cambios reales y un proyecto de país, comencemos por ser fieles a nuestra palabra y no confiemos en partidos que solo son vehículo ni en los candidatos que se visten de cualquier color con tal de ganar.

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