Sheinbaum sobre apoyo a Cuba: Ojalá se sumen más países

Ciudad de México/Prensa Latina

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ratificó este miércoles el apoyo a Cuba, manifestó su deseo de que más países se sumen al envío de ayuda e insistió en la defensa de la autodeterminación de los pueblos.

“Y ojalá se sumen más países. Nosotros vamos a seguir enviando ayuda, no solamente el gobierno apoyando a Cuba, al pueblo de Cuba, sino también ya hay muchas iniciativas ciudadanas”, expresó en respuesta a una pregunta sobre el anuncio de apoyo por parte de España.

Durante su habitual encuentro con medios de comunicación, la mandataria destacó el inicio el domingo de la campaña “De pueblo a pueblo, acabemos con el bloqueo”, convocada por las organizaciones Va por Cuba y la Asociación de Cubanos Residentes en México José Martí.

Al referirse al acopio de víveres como parte de esa iniciativa, que proseguirá en el Zócalo capitalino hasta el 22 de febrero, la dignataria mencionó que el gobierno está ayudando para que “pueda llevarse a los barcos que ya vienen de regreso” y cargar nuevamente.

El jueves arribaron a la mayor de las Antillas los buques Papaloapan e Isla Holbox, de la Armada de México, enviados por la administración federal, con unas 814 toneladas de alimentos de primera necesidad y artículos de higiene, los cuales ya están siendo recibidos por la población.

“Y en la medida que podamos ayudar, vamos a ayudar. México siempre ha sido solidario. Siempre. Y no va a ser la excepción”, manifestó.

Las declaraciones tienen lugar en un contexto marcado por la amenaza de Estados Unidos de imponer aranceles a países que suministren crudo a la mayor de las Antillas, otra vuelta de tuerca en el bloqueo aplicado por Washington a Cuba desde hace más de 60 años.

Organizaciones han advertido que privar del acceso al petróleo implica paralizar al país, en tanto que afecta ámbitos tan sensibles como la generación de energía eléctrica, el funcionamiento de hospitales, la producción y distribución de alimentos y el bombeo de agua.

La mandataria volvió a hacer énfasis este miércoles en la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de los conflictos, y subrayó que son principios de la Constitución de este país, “y además lo hacemos por convicción”.

“Los únicos que pueden decidir el gobierno en Cuba son los cubanos. Los únicos que pueden decidir el gobierno de México somos las y los mexicanos. Nadie más. No debe haber ni injerencia, ni invasiones. Es decisión de los pueblos. Esa es nuestra constitución y así debe ser”, recalcó.

Sobre la disposición de México de facilitar un diálogo entre Estados Unidos y Cuba, Sheinbaum apuntó que “hay pláticas para ver si es factible, pero depende de los dos gobiernos”.

“No solamente de la voluntad del gobierno de México, sino de la voluntad del gobierno de Cuba y de la voluntad del gobierno de Estados Unidos y de las condiciones también que en el marco de su autodeterminación pudiera estar estableciendo el gobierno de Cuba”, sostuvo.

