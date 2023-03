Alianza y Philadelphia tendrán un encuentro “hostil” en el Cuscatlán

Rebeca Henríquez

Alianza y Philadelphia Union darán el primer paso de los octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF este día en el estadio Cuscatlán, donde el conjunto estadounidense tratará de llevarse la primer ventaja en el territorio salvadoreño para cerrar la serie el 14 de marzo en el estadio Subaru Park. Mientras que Alianza intentará tomar la ventaja como local para afianzar su presencia en la siguiente fase.

El entrenador del equipo estadounidense, Jim Curtin, habló previo al encuentro sobre el combinado salvadoreño, lo que implica asumir el encuentro en el estado en el que se encuentra el Cuscatlán, y el respeto que tienen por el equipo capitalino.

“Es lo mismo para ambos equipos por eso no podemos usar eso como excusa. Estos juegos nunca son fáciles ¿Alianza desea y nosotros deseamos que la cancha esté en mejores condiciones? Por supuesto, sería bueno, pero tenemos que jugar con las condiciones que hay, el ambiente será hostil y no habrá muchos fanáticos del Union aquí. No podemos arreglar la cancha para mañana”, mencionó Curtin.