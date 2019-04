Alexander Peña se inscribe como candidato para La Libertad

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

El actual secretario de un comité de base del Frente Farabundo Martí para la Liberación (FMLN), Alexander Peña, se inscribió como candidato a la secretaría departamental del partido por el departamento de La Libertad.

Peña indicó que en el departamento de La Libertad ha sido un poco complicado pertenecer a la junta directiva del FMLN, sin embargo, con el nuevo proceso interno está convencido que el Frente es un partido transformador y de cambio, y que al final saldrá fortalecido.

“Me he inscrito como candidato a secretario departamental, soy militante del FMLN, no tengo padrino o madrina, lo único que me ayuda son los derechos de pertenecer a este partido político, por eso busco la secretariía departamental de La Libertad por el FMLN. Tengo las esperanzas que este proceso interno servirá para unificarnos, porque no se trata de desaparecer y hacernos daño, ya que somos un partido del pueblo salvadoreño”, afirmó el candidato.

Asimismo dijo que de ser electo secretario departamental también será miembro de la Comisión Política del FMLN y pedirá al secretario general que las bases del partido sean quien elija los candidatos a concejales, diputados y alcaldes, que ya no sean la dirección del partido o la directiva departamental.

El último día para inscribirse en la Comisión Especial Electoral nacional y departamental es el próximo 30 de abril, y así participar en el proceso interno del FMLN. Durante estos días las sedes departamentales ampliarán sus horarios para atender a los militantes que deseen inscribirse.

Según los estatutos del FMLN, los cargos que se eligen en las elecciones internas del partido son para 5 años. Entre los requisitos para postularse a una candidatura está la declaración

jurada ante un notario, solvencia que está al día con la cuota partidaria, copia de DUI, entre otros.

