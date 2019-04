Preocupe a la APES que se genere una campaña de odio hacia el periodimos

Yaneth Estrada

Las referencias puntuales que el Presidente Electo de la República, Nayib Bukele, hiciera la noche del miércoles contra dos medios de comunicación, y uno de sus editores, le preocupa al Presidente de la Asociación de Peridistas de El Salvador, a pesar de que, el mismo Bukele, expresara que en su Gobierno permitirá la crítica.

La libertad de expresión, dijo Bukele, no sólo se aplica para la prensa, además de manifestar que está “no es solo para periodistas o plumas pagadas, sino para todos”.

Rigoberto Chinchilla, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) manifestó que “estoy totalmente a favor porque en el país nos sometamos al escrutinio de las leyes, hacer uso de la libertad de expresión, no nos exime de nuestra responsabilidad individual por lo que expresamos, pero tampoco estoy a favor a que se genere una campaña de odio hacia una sector profesional que a la corta y a mediano tiempo puede ser peligroso y desbordarse en acciones de violencia de parte de sectores poco racionales”.

Chinchilla exhortó a los colegas periodistas a mantener su conducta laboral, social y moral consecuente con los principios y normas de nuestra sociedad. “A no hacer uso de los Medios de Comunicación para desacreditar o difamar a personas e instituciones de manera desmerecida, hacer uso de la cláusula de conciencia y no someternos a líneas editoriales que obliguen a obtener informcion de manera ilícita”, sugirió.

El comunicador, con más de 30 años de experiencia, también exigió respeto la profesión, que desde la guerra hasta después de la firma de los Acuerdos de Paz dejó demaciados muertos, para que hoy sigamos en actos de advertencias peligrosas.

La labor periodística

Chinchilla recalcó que “el periodista tiene la obligación de no revelar la identidad de su fuente que hayan solicitado permanecer anónimas e igual tiene la responsabilidad de hacer un buen uso de esa información y no obtenerla de manera transparente. Es cierto, que la imparcialidad no existe como esencia misma, pero eso no significa que no debamos buscarla y tratarnos de acercarnos a ella, esa es nuestra obligación”.

Por su parte, Héctor Silva Avalos, fundador de la Revista Factum, uno de los aludidos el miércoles con nombre y apellido por el Presidente Electo, comentó que “la libertad de expresión es un derecho universal garantizado, primero en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, segundo, en la Constitución de la República, eso no es un derecho que tenga destinatario particulares, es un derecho universal. Todo mundo tiene derecho, un periodista, un doctor, un ciudadano cualquiera, el Presidente de la República y por supuesto aplica todos”.

Detalló que “lo que pasa es que la Libertad de Expresión tiene que ver con el derecho de la ciudadanía a estar informado sobre lo que hacen los funcionarios del gobierno. El problema es que en este caso el Presidente Electo está haciendo una argumentación que es confusa, porque él como funcionario público electo está sometido al escrutinio ciudadano y por supuesto el escrutinio de la prensa y también los periodistas estamos sometidos al escrutinio”.

Mientras que el embajador de Francia, David Izzo, dijo que “si bien estarán atentos a que se cumpla la libertad de prensa en El Salvador, recomienda que los medios de comunicación sean más abiertos y equilibrados al dar cobertura a los eventos políticos”.