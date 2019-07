Agricultores implementan nuevas técnicas para aumentar producción

@DiarioCoLatino

El caserío El Rincón, cantón La Burrera es una de las zonas consideradas dentro del corredor seco, que en este ciclo agrícola ha cambiado el método tradicional de siembra para incrementar sus rendimientos de producción.

Los productores del cantón ubicado en el municipio de San Esteban Catarina, afirmaron que sus milpas están desarrollando satisfactoriamente y con el verde característico de la planta, por lo que esperan que si hay falta de lluvia, no sea extrema sequía para poder obtener los rendimientos esperados.

Son cuatro tecnologías las que están siendo aplicadas por los productores en el cultivo de maíz, bajo la guía del Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal “Enrique Álvarez Córdova” (CENTA), el cual afirmó que el objetivo es demostrar que con tecnologías sencillas se pueden cambiar los rendimientos de maíz, especialmente en esta parte norte de San Vicente.

Una de las técnicas implementadas es la de siembra de un grano por postura, esta consiste en sembrar a un distanciamiento de 20 centímetros entre posturas y a 80 centímetros entre surcos. “Comparada con la tradicional de dos granos por postura, esto permite más plantas por manzana y que la planta no compita con ninguna otra por el fertilizante, lo que a su vez asegura mazorcas más grandes, por ende mayor producción”, detalló la fuente.

“Estamos conscientes de que la zona es bastante seca, por eso estamos tratando de adoptar las técnicas que nos viene enseñando el CENTA para mejorar nuestra producción y no vernos afectados ante los cambios del clima; además, venimos trabajando en el cuido de la tierra, no quemando, dejando los rastrojos en el suelo, no rastrear para que la materia orgánica permanezca en la tierra y en la incorporación de productos orgánicos al cultivo”, manifestó Osmidio Realageño uno de los productores beneficiados.

Al referirse a la siembra de un grano por postura, afirmó que la técnica es buena. “No es lo mismo alimentar a una planta que a dos, y entre las ventajas observa que la planta posee un tallo más grueso, hojas más anchas y mejor anclaje”, expuso el agricultor.

Entre las técnicas utilizadas también se encuentra el uso de urea protegida, en lugar de la urea común dado que “es más aprovechada por la planta y no se volatiliza con temperaturas superiores a los 18 °C”.