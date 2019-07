SC admite solicitud de Imperia para comprar conglomerado Scotiabank

@DiarioCoLatino

La Superintendencia de Competencia (SC) admitió la solicitud de autorización de Imperia Intercontinental Inc. para adquirir las operaciones de Scotiabank El Salvador, sus subsidiarias y Scotia Seguros.

“La concentración económica consistiría en la adquisición del capital accionario que The Bank of Nova Scotia posee en Scotiabank El Salvador, por parte de las sociedades Imperia Intercontinental Inc. e Inversiones Imperia El Salvador S. A. de C. V., luego de determinar que se ha cumplido con lo que la Ley de Competencia y su reglamento establecen como requisitos de información a presentar. La concentración involucra la adquisición de la totalidad del conglomerado financiero de Scotiabank El Salvador”, detalló la SC.

Hace cuatro meses el banco internacional de Canadá detalló que la decisión de venta, al principal accionista del Banco Cuscatlán S. A. y de Seguros e Inversiones S. A. (SISA) obedece a la estrategia de enfocarse en los mercados clave, que pueden generarle una mayor escala.

“Esta transacción con Imperia es lo más conveniente para los intereses de nuestros clientes, empleados y accionistas. Tenemos la confianza de que Imperia con el apoyo de un equipo talentoso, estará en buena posición para continuar impulsando el crecimiento de los negocios y brindar un alto nivel de servicio a los clientes en El Salvador”, comentó el director de Grupo, Banca Internacional y Transformación Digital de Scotiabank, Ignacio Deschamps tras darse a conocer la noticia.

Cabe destacar que este es el segundo proceso de autorización. Según la Superintendencia, la primera solicitud fue presentada el pasado 19 de marzo de 2019, que finalizó con una declaratoria de inadmisibilidad por la SC el 22 de mayo, después que los solicitantes no presentaron toda la información requerida, en los plazos establecidos por ley.