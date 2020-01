Absuelven a comisionado de la PNC por insuficiencia probatoria

@DiarioCoLatino

El Tribunal 5° de Sentencia absolvió al Comisionado Rolando Elías Julián Belloso, quien era procesado por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego, informó la oficina de prensa del Centro Judicial Isidro Menéndez.

El juez consideró que hubo insuficiencia de prueba, al acreditar que su participación se acreditaba con prueba de referencia, la cual no es autorizada judicialmente, y no se estableció plenamente la como la persona que tenía vinculación con la residencia.

Asimismo, refirió “lo que se nota es que no ha habido mayor empeño por investigar…decir si son armas de fuego o de guerra”, señaló.

También dijo que “la pericia que fue incorporada al juicio, no aclaraba si las armas encontradas en la supuesta vivienda del acusado eran o no, armas de guerra y que solo ofrecieron un informe, pero no declaró el perito del caso, para que aclarara esa situación” dijo.

El Ministerio Público Fiscal lo acusó del hallazgo de cuatro tipos de armas, tipo fusiles, en la residencia del acusado, sin embargo en el juicio no se comprobó su participación.