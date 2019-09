A disfrutar en el “Festival del Jocote Corona” del Cerro Verde

Iris Gálvez

Ya estamos cerca de una fecha muy esperada por los salvadoreños, el “Festival del Jocote Corona” por años se ha vuelto en un evento sumamente importante cientos de salvadoreños que visitan el Cerro Verde y degustan de este jugoso fruto de temporada.

El domingo 6 de octubre a partir de las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. con un costo de entrada para el público en general de US$1.50 de dólar, mientras que niños menores de 6 años y adultos mayores de 60 no pagan su ingreso.

El “Festival del Jocote Corona” fue creado, impulsado y promovido a partir del año 2009, y su objetivo específico es celebrar la cosecha de esta rica fruta en una de las zonas con mayor potencialidad, beneficiando de forma directa a las comunidades, productores y microempresarios que residen en el Cerro Verde y sus alrededores, abriendo así nuevas oportunidades para el desarrollo del Turismo local, así como promover la identidad y las tradiciones de nuestros pueblos.

Este festival se vuelve el pretexto ideal para que las familias se unan, viajen y disfruten de una de las matavillas del mundo, las vistas en los miradores son asombrosas, los volcanes y el lago de Coatepeque son los protagonistas ideales en las fotos que se publican en las redes sociales, muchas de estas se vuelven tendencia entre los internautas.

2018 se recibieron a 37,772 visitantes nacionales y extranjeros, únicamente el día domingo, la expectativa es superar esta cifra, con atracciones diferentes, novedades gastronómicas y bebidas

El abastecimiento de este delicioso fruto durante el Festival es gracias a la recolección que se hace en las faldas del Cerro Verde, Volcán de Santa Ana y la Sierra Apaneca-Ilamatepec, donde proveen las Fincas: El Pozo, Bethania, Batle, La Fe, Los Planes, Gualchoca, San Francisco, Miramundo, El Torogoz, Talapo, La Merced y Bella Vista.

Entre los productos que se pondrán a disposición de los turistas se encuentran: fruta recién cortada, vino, postres, mermeladas, dulces, chocolates, atol, paletas, sorbetes, platillos típicos y gourmet con aderezos de jocotes frescos, tejidos con tinte naturales a base de jocote, productos de belleza como jabones, champú, cremas, pulpa entre otros. Además, entre las novedades para esta edición se encuentra la confitería de chocolate relleno de mermelada de jocote.

Por primera vez se realizará la elección de la “Reina del Festival del Jocote Corona 2019”, en esta oportunidad se estará realizando el mismo día del evento y las señoritas participantes son específicamente de las zonas aledañas al Cerro Verde.

La agenda artística cultural juega un papel importante, es así que para celebrar los 11 años, adultos, jóvenes y niños podrán disfrutar de bailes tradicionales, danza moderna, solistas y para cerrar el evento la participación de La Vieja Fiebre Amarilla.

Finalmente, para facilitar el desplazamiento de aquellas personas que no cuentan con un transporte propio, el ISTU pondrá a disposición el tradicional servicio de Buses Alegres, a un costo de US$7.00 dólares por persona, saliendo a las 6:30 a.m. desde Plaza Barrios frente a Catedral Metropolitana. De igual manera para los habitantes de la Ciudad de Santa Ana nuevamente se contará con el servicio de la ruta 248 “La Vencedora” que ofrecerá viajes desde las 7:00 a.m. a un costo de $1.00 por persona, saliendo desde sus oficinas ubicadas en Ave. Fray Felipe de Jesús Moraga y 11 calle poniente en Santa Ana.

Los visitantes podrán realizar senderismo y conocer algunas de las leyendas e historias más atractivas de los alrededores del Cerro Verde, avistamientyo de aves y de otras especies en tierra, pero lo principal es que disfrutarán de un paseo de sano esparcimiento familiar.