A.C destaca el poco acceso a la información financiera de institutos políticos

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

A través del informe “Evolución de gastos de los partidos políticos salvadoreños, periodo 2014-2020”, presentado por Acción Ciudadana este viernes, se revela que las cifras de coste de los mismos asciende a $139.5 millones. Además, señala que la información de los partidos políticos del país está incompleta debido a la falta de acceso a la información financiera de cada uno. La poca información que se entrega de los institutos políticos es de forma parcial.

Según Eduardo Escobar, director ejecutivo de A.C, una de las formas de la fiscalización de los partidos para detectar ingresos prohibidos e ilícitos, o falta de registro de ingresos, es el seguimiento y el monitoreo a los gastos de los partidos políticos, por ello trataron de determinar cuáles son los gastos que realiza cada uno de los institutos político enel país.

La organización destacó en el informe que únicamente siete de doce partidos presentaron estados de resultados disponibles, siendo estos ARENA, Democracia Salvadoreña, GANA, PCN, PDC, Nuestro Tiempo y Vamos, mientras que el CD, FMLN, FPS, PSD, PSP, y Nuevas Ideas, hubo negativa. De acuerdo a los datos presentados, el 2018 fue el año con más gastos de los partidos políticos con una suma de $38,1 millones para las elecciones, en 2014 la cifra fue de $36,1 millón, en 2015 descendió a $25,2 millones, en 2019 fue de $19.2 millones, y los tres años con las cifras más bajas fueron 2017 con $9.9 millones, 2016 con $6.7 millones y 2020 como el periodo con menos gastos, que registró $3.9 millones, a pesar de ser un año preelectoral.

De los $139.5 millones de gastos en los siete años, el 53% se concentró en la elección presidencial de 2014 (26%), y en las elecciones de 2018 (27%).

El 88% de los gastos del periodo 2014-2020 se concentró en tres partidos principalmente, donde ARENA tuvo el mayor índice de gastos con $79.8 millones, el FMLN $29.8 millones, y GANA con $13.7 millones. El 12% restante corresponde a los otros partidos, algo que según Acción Ciudadana, refleja disparidad derivada de la cantidad de ingresos que recibieron lo que puede afectar la equidad en la contienda electoral.

Durante el informe de los siete años de gastos, el FMLN no reportó información financiera tanto en 2019 y 2020, el PSD desde 2016 a 2018, el CD no entregó datos de 2014, 2015, 2016, y 2018, el FPS en 2015, 2016, y 2018. Cabe destacar que la organización hizo énfasis en que Nuevas Ideas no reveló información financiera, por ende no hubo datos al respecto.

Las partidas en las que los movimientos políticos más destinan dinero son: ARENA gastos en la promoción y desarrollo partidario, CD en gastos administrativos, Democracia Salvadoreña en costos de campaña, el FMLN en gastos generales, el FPS en gastos de venta, GANA en administración, PCN en gastos de organización de campaña, el PDC en gastos administrativos, el PSD en gastos de gestión, Nuestro Tiempo en administración, el partido Vamos en administración.

Nuevas Ideas, a pesar de no revelar información, la organización determinó que el partido gastó más en propaganda electoral entre noviembre de 2020 y febrero de 2021, con un monto de 10,4 millones.