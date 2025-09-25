El 21 de septiembre de 2025 murió el profesor Manuel de Jesús Cortés Mira

Por David Alfaro

25/09/2025

La familia del profesor fallecido denuncia que sufrió torturas en el penal de Usulután.El profesor Manuel Mira murió 22 días después de haber sido liberado. Se convirtió en la víctima mortal número 447 de la dictadura de Bukele.

Manuel fue capturado hace más de un año por una denuncia anónima. Sus compañeros sospechan que su encarcelamiento respondió a que estaba organizando un nuevo sindicato de trabajadores de la educación. Durante su detención fue víctima de brutales maltratos: los custodios lo golpearon con macanas, lo patearon en el suelo y lanzaron gases lacrimógenos en su celda. Sufrió sed y hambre. En esas condiciones terminó atrapando una bacteria que deterioró gravemente su salud.

Tras un año de encierro y de torturas, fue liberado únicamente para que muriera fuera de la cárcel. Falleció a los 22 días de haber salido en libertad, en el Hospital Zacamil.

Manuel Mira ejerció la docencia por más de 30 años en diversas instituciones educativas de San Salvador. Fue director del Centro Educativo Joaquín Rodezno y del Centro Escolar República de Chile, además de catedrático en la Universidad Modular Abierta (UMA).

Su compromiso con la educación y con los derechos de los trabajadores, lo llevaron a ocupar cargos de gran relevancia: fue presidente del Tribunal Calificador de la Carrera Docente, secretario general del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores Administrativos del MINED (SITADMES) y miembro ejecutivo de la histórica Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños (ANDES 21 de Junio).

La familia denuncia que su muerte no fue natural, sino consecuencia directa de la represión y la violencia ejercida en las cárceles de la dictadura de #Bukele.

