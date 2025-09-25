Nayib Bukele interfiere en campaña electoral de Costa Rica 

Compartir

Redacción Nacionales

El presidente Nayib Bukele se inmiscuye en la campaña electoral de Costa Rica, al mostrarse, en un vídeo, a favor de “la continuidad” de los proyectos impulsados por el presidente de ese país, Rodrigo Chaves, y que seguiría Laura Fernández, candidata presidencial del oficialismo de Costa Rica.

“Felicidades a su Gobierno y a todo el pueblo costarricense por este gran paso en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, felicidades por brindar con escáneres todos sus puertos y por la iniciativa de construir la cárcel de alta contención. También a los diputados por aprobar el presupuesto para hacer realidad estas obras”, dijo Bukele en un video publicado este miércoles por la Presidencia de Costa Rica durante un evento oficial de inauguración de escáneres en puertos.

“Si la próxima administración le da continuidad a los proyectos de este Gobierno (Costa Rica), no dudo que los mejores días de Costa Rica están por venir, una Costa Rica más segura y más próspera”, apuntó Bukele, en un claro llamado a favorecer, en las próximas elecciones a la candidata del oficialismo.

Bukele felicitó al Gobierno costarricense por los escáneres puestos en los puertos para combatir el narcotráfico, valorados en $20 millones, y por el proyecto de una cárcel con capacidad para 5 mil personas, la cual se habría inspirado en el modelo aplicado en El Salvador.

Rodrigo Chaves sostuvo que “fue una sorpresa” el video de Bukele. La comunicadora encargada del acto oficial, también así lo anunció, como una sorpresa.

El próximo 1 de octubre, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica realizará oficialmente la convocatoria para los comicios a desarrollarse el 1 de febrero de 2026. Es decir, desde este 1 de septiembre iniciará la campaña; sin embargo, los candidatos ya emiten mensajes alusivos a la campaña.

La candidata oficialista, Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano, aprovechó el mensaje de Bukele para responder y emitir discurso oficialista.

