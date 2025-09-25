Periodista Mario Guevara lleva 100 días detenido en EEUU

Compartir

“Si me deportan, me voy con la frente en alto”, escribió el periodista salvadoreño detenido en Georgia, en una carta enviada a la comunidad hispana en EE. UU., en la que denuncia su proceso como injusto y políticamente motivado.

La detención de Guevarra, el 14 de junio mientras cubría una protesta contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el condado de DeKalb, Georgia, fue catalogada de injusta, ya que estaba ejerciendo su profesión debidamente identificado con un chaleco y la palabra PRESS.

Al llegar a los 100 días de prisión en una cárcel migratoria Guevara escribió una carta a la comunidad hispana de Georgia, reafirmando su compromiso profesional, mientras enfrenta una posible deportación a El Salvador.

Guevara señala desde el centro de detención que su única falta ha sido ejercer su labor periodística, sin cometer delitos, pero que ha sido tratado como delincuente.

“He sido humillado tanto por autoridades federales como locales… pero todos mis seres amados saben que todo ha sido por mi pasión al trabajo”, dice la carta.

Para Guevarra la política migratoria de EE. UU., que tiene a la base el lema de libertad y justicia para todos es “una falacia” cuando se trata de inmigrantes.

Y añadió que “Dios permita que un día no muy lejano el amor supere el odio racial que divide a esta bella nación”, mientras agradeció el apoyo de su comunidad, de los seguidores de su canal MG News, y pidió perdón a su familia por el dolor que su situación ha causado.

Los fiscales habrían desestimado los cargos presentados de obstrucción, reunión ilegal e ingreso indebido a la vía pública, pero el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo mantuvo en custodia.

Posterior a esto le sumaron cargos por conducción imprudente en otro condado y que también fueron desestimados.

Este salvadoreño vive en Los Estados Undos desde el 2004, fundó el canal digital MG News.

Y en 2012, un juez rechazó su solicitud de asilo, pero el caso quedó cerrado administrativamente. Y la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) reabrió el caso y denegó su liberación bajo fianza.

La defensa habría solicitado que el proceso regrese al juez original para optar a una residencia permanente, al ser padre de ciudadanos estadounidenses y tener una visa en trámite.

En 20 años, Guevarra no ha tenido antecedentes criminales y tiene buena reputación entre medios y autoridades , dijo su abogado Giovanni Díaz.

El abogado dijo que se ha presentado un Habeas Corpus por parte de la ACLU y una moción de emergencia para frenar su expulsión, la cual podría ejecutarse en cualquier momento.

