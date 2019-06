Zozobra entre empleados públicos por despido masivos del gobierno

Gloria Silvia Orellana

Oscar López

@SilviaCoLatino

Los trabajadores de la Secretaría de Inclusión Social (SIS), llegaron a la hora acostumbrada a cumplir con su jornada laboral, sin embargo, fueron informados que a las 7:30 a.m. llegaría personal de Casa Presidencial a notificarles la cesantía de en sus cargos.

“No lo puedo creer aún”, “¿qué es lo que pasó?”, “nunca imaginé que después de una elección, pasara esto”, fueron las expresiones que entre los grupos de empleados expresaban, luego de conocer que sus plazas serían suprimidas.

La realidad golpeaba simultáneamente también a los empleados de la Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción, creadas por los gobiernos del FMLN, que fueron suprimidas por el actual presidente Nayib Bukele el pasado domingo 2 de junio.

Los contornos de la SIS lucen colmados por los empleados, comentan y esperan información de la encargada de Recursos Humanos de la presidencia. La jornada ha sido difícil y agotadora por la incertidumbre se transpiran dudas, pero también visos de esperanza de conservar los puestos de trabajo, hasta la llegada de empleados de CAPRES.

Un recorrido en total hermetismo, el paso de llaves y ordenan a las jefaturas de la SIS, a entrar en grupos para retirar sus pertenencias personales, antes de ser notificados formalmente que quedan sin empleo. Una persona comenta: “aquí van diez años de mi trabajo”, mientras carga una bolsa negra mediana.

“Nos ha humillado nuestro empleador, hemos sido tratados como delincuentes“, se quejó un trabajador; mientras otra colega no salía del estupor de su despido, porque le endosó a la nueva administración su voto. Otra trabajadora expresó “Dios mío, que se haga tu voluntad”.

Cumpliendo su jornada de trabajo más de cien empleados de la Secretaría de Inclusión Social, llegaron como todos estos días a esperar una “respuesta”, sobre la situación de desempleo que enfrentan repentinamente.

Algunos argumentan que el artículo 30 de la Ley del Servicio Civil, dice que puede suprimirse una plaza, pero ese anteproyecto de ley debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa, que no ha discutido el fondo de este marco jurídico. “Yo siento, que todos estos despidos han sido inconstitucionales”, agregó otro trabajador.

Orlando Silva, secretario del sindicato de trabajadores de la SIS, afirmó en horas tempranas que esperaban que la “situación laboral, no fuera tan grave”. No obstante, en horas de la tarde, fueron entregadas las cartas de despido para todo el personal, de manos de Norma Vásquez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos de Casa Presidencial, pero no fueron firmadas por los ahora cesantes, quienes optaran por una asesoría legal.

Posteriormente, en redes sociales el presidente Nayib Bukele, informó que los empleados de “Ciudad Mujer”, pasarán a ser administrada por el futuro ministerio de Desarrollo Local, y su personal integrará la dependencia con las mismas prestaciones. Así también, reiteró que la Dirección de Diversidad Sexual pasará al ministerios de Cultura y la Dirección de Reparación a las Víctimas, estará a cargo del Ministerio de Seguridad. Y en cuanto a los ex empleados, el mandatario agregó, que no serían vulnerados sus derechos laborales.

Sin embargo, en el transcurso de la tarde, voceras de la presidencia se presentaron en las cercanías de la SIS para hacer firmar a los empleados la carta del cese de funciones.

Cabe mencionar que ninguno de los empleados aceptó firmar el documento presentado por el personal de Recursos Humanos de Casa Presidencial, el cual afirmaron podría ser usado para afectarlos más adelante.

“Se ha enviado un decreto para la indemnización de las plazas, de no ser aprobado el decreto, el salario esta asegurado para este mes de junio”, expuso una de las voceras de Casa Presidencial, quien pidió a los trabajadores que se retiren a sus casa, sin explicar que pasará a futuro.

La “medicina amarga” fue lo que recibieron los empleados de la SIS entre ellos, jóvenes, personas de la tercera edad y discapacitados que quedaron sin empleo y sin ninguna certeza de que serán reinstalados en otra entidad del Estado, como lo anunció el mandatario, lo que si tiene seguro es la incertidumbre, la zozobra.