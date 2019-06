Jorge Meléndez, considera que orden de destitución es un “show político”

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Como “show político” calificó Jorge Meléndez, la orden de destitución por parte del presidente de la República Nayib Bukele, ya que horas antes a ese mensaje había acordado con el ministro de Gobernación, Mario Durán, que interpondría su renuncia como director general de Protección Civil, cargo que desempeñó por diez años y cuyo contrato era hasta el 31 de diciembre de este año.

Meléndez, rechazó la carta de despido enviada por medio de una delegación del ministro de Gobernación, y por el contrario, ayer (el lunes) al mediodía presentó su renuncia, tal como había sido acordado en reunión el pasado lunes con Durán.

“Desde tempranas horas del lunes acordé que pondría mi renuncia, por eso me sorprende el anuncio de una destitución, esto es una novela enorme en redes sociales, esta forma de hacer política es un show. Protección Civil, ha sido un gran trabajo, no tiene por qué desacreditarlo, el presidente tiene que respetar las leyes”, expresó.

Asimismo, dijo que el cargo de secretario para Asunto de Vulnerabilidad, le otorgaba un estatus institucional cercano al presidente y así contar con la autoridad para coordinar ministros en el momento de una emergencia o atender un desastre. La secretaría no tiene personal ni presupuesto, el único contratado ad honórem era Meléndez, por lo cual, con su destitución esta dejó de existir.

A criterio del exfuncionario el problema del director general de Protección Civil, es que se trata de un cargo de cuarto nivel dentro del ministerio, pues el objetivo es proteger a la ciudadanía y es preocupante los problemas existentes en el subsuelo, familias habitando cerca de quebradas, más de 1 mil 200 puntos de deslizamientos y 1 mil zonas de deslizamiento.

“Al no existir la secretaría de Vulnerabilidad las 2 mil 444 comisiones comunales, municipales y departamentales que están organizadas pueden seguir funcionando, lo urgente es instalar la Comisión Nacional, porque ese organismo es el que conduce todo el sistema y ejecuta al momento de un desastre”, enfatizó.

El también secretario general del Partido Social Demócrata (PSD), recalcó que las aseveraciones infundadas por el presidente Nayib Bukele, donde lo acusó del asesinato del poeta Roque Dalton, es un ataque e irrespeto a su persona, que después de 44 años se le continúe involucrando ese hecho, cuando él era un simple combatiente del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

“Acudí a juicio y me pusieron una casación, la tercera cámara dijo que el juicio era válido, claro que me gustaría poner la demanda por difamación, pero puedo terminar aplastado. Ahora el show es la destitución de Jorge Meléndez, por el asesinato de Roque Dalton, cuando en realidad los hechos no se dieron así”, recalcó el secretario del PSD.

Nuevo director de Protección Civil

El titular de Gobernación, oficializó a Orlando Tejada, como nuevo director general de Protección Civil, quien ha trabajado en varios proyectos de la institución.

En 1997 el nuevo director formó parte del Comité de Emergencia Nacional (COEN), también fue subdirector general del ministerio del Interior, colaboró en la elaboración del Plan Nacional de Preparación para desastres en 1995 y consultor en lineamientos, para la elaboración de planes de desastres en 2011.