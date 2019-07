WuQi: La Larga Marcha del Ejército Rojo

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

Poco o nada queda de las desérticas montañas en Yan’an. Actualmente está ciudad destaca por sus montañas revestidas de diferentes tonalidades de verde. Durante años, luego de ser un centro logístico para el conflicto interno en la ahora República Popular China, su cambio es notable, atrás quedaron las montañas sin vegetación, ni animales. Su cambio se debe al trabajo de los diversos líderes revolucionarios, entre ellos Mao Zedong, que encomendó iniciar con la reforestación de la zona.

La historia no ha pasado en vano por el condado de WuQi, Yan’an, lugar donde reposó el ejército rojo, en sus diferentes etapas y de aquí inició la lucha por la libertad y la represión ejercida por grupos de poder y la invasión japonesa.

El 19 de octubre de 1935, el Comité Central del Partido Comunista de China y Mao Zedong, llevaron al Ejército Rojo Central a WuQi después de una difícil victoria, poniendo fin a una larga marcha de 25.000 millas, convirtiéndose en el punto de aterrizaje de la victoria de la Larga Marcha y el punto de partida de la revolución china hacia la victoria.

En este lugar se recuerda que Mao Zedong, sostuvo una reunión con los líderes del regimiento para establecer el plan de la campaña, eran las 4:00 a.m., el 21 de octubre 1935, Mao Zedong, cruzó el río Luohe y fue al árbol de pera de hoja de abedul a las 5:30 a.m. Señaló la fruta que sabe agria y astringente, y dice a la salvaguardia: “Esto es bastante delicioso”, en este lugar, Mao repitió a los comandantes de la Primer Brigada la importancia de la batalla y les pidió que ganaran. Dicha batalla comenzó a las 7:00 a.m., y terminó con éxito a las 9:00 a.m., está historia es recordada con una estatua de cobre, donde Mao Zedong, está sentado con un abrigo grande y dos estatuas de pie de la salvaguardas, que están de pie en el oeste con sus fusiles en las manos, uno mirando hacia el oeste y el otro al sur.

Hoy en día el pueblo realza por su belleza y ser uno de los destinos turísticos más importantes de la República Popular China. Grandes edificios se han erigido en la zona, acompañada de monumentos que reflejan el valor histórico y el papel que jugó este pueblo, que se dedicaba a la agricultura.

Los diferentes líderes de la China Popular han apoyado a este pueblo, principalmente con la reforestación. En abril de 1949, la Oficina Administrativa del Noroeste de Jin, publicó el Reglamento Provisional para Bosques y Silvicultura, que estableció que “la recuperación y las tierras de WuQi debe ser devuelto al bosque. Tierras boscosas cerca de bosques, la agricultura debe ser detenida y la deforestación debe ser detenida; pequeños pedazos de tierras de cultivo en el bosque deben ser detenidos y devueltos al bosque”, esta fue la primera vez que el Partido Comunista de China, mencionó “devolver tierras de cultivo a los bosques”. Ya que desde la fundación de la Nueva China, el Partido y el país concede gran importancia al medio ambiente.

Desde 1998 empezaron a tomar medidas como ganadería con límites, la administración sintética de los ríos, organización de la agricultura y labrantía a la silvicultura. Ante estas medidas este pueblo ahora florece, para destacar su historia ante el mundo y el papel de este pueblo luchador.