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Marlon Chicas

El Tecleño Memorioso

En la historia de participaciones de El Salvador en el Festival OTI de la Canción Iberoamericana en décadas pasadas, encontramos a 3 destacados artistas tecleños como: Jaime Turish, en 1986; Walter Artiga, en 1988, y 1990; y Rafael Alfaro, en 1997. Hoy conoceremos a grandes rasgos la extensa trayectoria de uno de ellos, que no siendo tecleño por nacimiento lo es por adopción.

Walter Eduardo Artiga Cruz nació en San Salvador el 13 de junio de 1962, hijo de Eduardo Porfirio Artiga (+) y Blanca Irma Cruz; su hermana es la poetisa Irma Patricia Iraheta. Walter Artiga realizó sus estudió en el Complejo Educativo Católico “El Espíritu Santo”, de Zacatecoluca, en la Escuela Joaquín Rodezno, de San Salvador, el Tercer Ciclo en el Instituto Nacional José Damián Villacorta, el Instituto Técnico Industrial, su formación superior en la Universidad de El Salvador y Universidad José Simeón Cañas UCA.

Se inició en el Coro de la Iglesia María Auxiliadora, del Colegio Santa Cecilia; años más tarde, con el apoyo del padre Guillermo Peralta SDB, es integrado al Grupo Musical del colegio, lo que le permitió ganar el primer lugar en el Festival Estudiantil de la Canción.

En 1985, se lanzó profesionalmente bajo la sombra del proyecto “Los Novatos del 85”, dirigido por Davis Rosales (+), de donde surgieron: Gerardo Parker, Daniel Safie, René Alonso, Ana Ruth Turish y Leticia, entre otros.

Sus primeras grabaciones contaron con el apoyo del padre de su exnovia Leticia, quién también se dedicó a la música, por lo que el papá de ella se convirtió en el asesor de imagen de ambos.

Se destacó en programas de televisión como “YSTU”, “Fin de Semana”, “Variedades del Seis”, “Buscando Estrellas”, “Domingo para Todos”, así como en otros de la competencia y canales del Estado.

En 1988 representó al país en el Festival OTI celebrado en Argentina con “No está bien”, en 1990 en Las Vegas, Nevada EE. UU, con “Todavía el amor perdona”.

Entre su producción se encuentra “Chico Materialista”, versión al español de “Material Girl” de Madona, “Vuelve conmigo”, “Despídete de mí”, “Emociones con emociones”,” Sobreviviré”, “Hombre demente” y “Al Ratón y al Gato”.

Se radicó en Washington trabajando de asistente productor en la Compañía Zodiac; en 1993 pasó a Miami a trabajar con Pro-Disco de Alejandro Jaén y con la “Reina de la Radio” Betty Pino (+), en dicha empresa entabló amistad con grandes artistas. Debido a problemas de salud volvió a nuestro país hace algunos años, por lo que proyecta volver a los escenarios con su Antología “Ayer como Hoy” ¡Walter Artiga, ejemplo de superación!

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