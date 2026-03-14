Presidente de Cuba reitera disposición al diálogo con EEUU sin vulnerar soberanía

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LA HABANA/Xinhua

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó este viernes que el Gobierno cubano mantiene la disposición de dialogar con Estados Unidos sobre la base del respeto mutuo, al tiempo que reiteró que no aceptará condiciones que vulneren la soberanía nacional.

«En esos intercambios hemos expresado nuestra voluntad de continuar el proceso bajo los principios de la igualdad y el respeto a los sistemas políticos de otros países, a la soberanía, a la autodeterminación, tomando también el criterio de reciprocidad en apego al derecho internacional», subrayó el también primer secretario del Partido Comunista de Cuba.

Durante una comparecencia ante medios nacionales e internacionales, el mandatario cubano abordó el estado actual de las relaciones con Washington y la crítica situación energética que enfrenta el país, entre otros temas de interés.

Díaz-Canel denunció que el recrudecimiento del bloqueo económico impuesto por la Casa Blanca constituye el principal obstáculo para el desarrollo del país y afecta directamente el bienestar de la población.

Desde hace más de seis décadas, Estados Unidos mantiene un bloqueo económico contra la isla caribeña, recrudecido por la Administración de Donald Trump con más de 240 sanciones adicionales.

En relación con la crisis energética, el mandatario explicó que Cuba enfrenta limitaciones en el suministro de combustible derivadas de las restricciones impuestas por Estados Unidos a los envíos desde otros países. «Nos impacta en la vitalidad de los servicios de producción y también en brindar servicio a la población», señaló.

El gobernante informó que el Gobierno trabaja en la diversificación de fuentes de energía, con énfasis en proyectos de generación distribuida y el desarrollo de parques solares fotovoltaicos, como parte de la transición hacia un modelo más sostenible.

Sobre la política migratoria, Díaz-Canel reiteró el compromiso de la isla con el cumplimiento de los acuerdos bilaterales en materia de migración y denunció que las sanciones estadounidenses dificultan la tramitación consular y los viajes entre ambos países.

La Habana y Washington mantienen una serie de acuerdos, negociados en 1984, 1994, 1995 y 2017, que establecen «una migración segura, legal y ordenada» entre las dos naciones.

El mandatario cubano también se refirió a la guerra mediática contra la nación caribeña y alertó sobre el uso de las redes sociales para desestabilizar el orden interno.

En el ámbito económico, Díaz-Canel reconoció las tensiones provocadas por la escasez de divisas y la necesidad de impulsar reformas en el país que permitan mayor eficiencia en el sector estatal, así como un entorno más favorable para la inversión extranjera y advirtió que cualquier transformación se hará sin renunciar a los principios socialistas.

El mandatario destacó la solidaridad recibida de diversos países y movimientos sociales del mundo, y agradeció el apoyo de varias naciones, en particular de México, frente a las presiones externas.

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