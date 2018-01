Vicente Coto exige a d‘Aubuisson una auditoría del patronato de la alcaldía

Mirna Jiménez

Diario Co Latino

El candidato a alcalde del FMLN por Santa Tecla Vicente Coto pidió este lunes al alcalde Roberto d‘Aubuisson que permita una auditoría de las cuentas del patronato creado en la municipalidad y no la entrega de un simple informe de gastos, como ha hecho hasta hoy.

“Lo que hay que hacer es presentar el resultado de una auditoría y eso es lo que no se ha hecho. Y eso es lo que no se tiene o no se ha hecho transparentemente. La cantidad de lo que se está recibiendo lo podemos más o menos presumir. Él hablaba de más o menos un millón que sacaban más o menos de los servicios sanitarios”.

Coto dijo que no le han entregado información de qué es lo que gasta el patronato, y lo único que sabe es que tiene unos pocos empleados y ha pagado proyectos, algunos de los cuales han sido decididos aparentemente de manera inconsulta.

“Acaba de pagar el patronato la remodelación de un parque. Ahí había una ceiba bastante bonita que desapareció a la hora de hacer la remodelación y ha puesto unas hélices que yo no sé para qué son, ni siquiera estéticamente son agradables, por cierto que una de estas al siguiente día de la inauguración se cayó. Ha puesto unas bancas y jamás hemos visto sentado a alguien ahí en una banca, porque está en medio del tráfico”, explicó el candidato efemelenista para la alcaldía tecleña.

Para el aspirante, aprobar y ejecutar obras sin la opinión de la gente no es recomendable porque se puede despilfarrar el dinero en proyectos sin beneficio para la población que aporta de sus impuestos. “Este dinero vino supuestamente del patronato, no se cuántos miles de dólares se han invertido en esa supuesta remodelación, pero obviamente eso significa cuando una persona está haciendo un proyecto sin tener la consulta, porque yo creo que nadie que vive alrededor le va a aprobar el gasto de 30,000 dólares en eso”, afirmó.

Según Coto, mucha gente dice que ese dinero lo hubieran invertido en una pasarela y le habría resuelto el problema a muchos ciudadanos que diariamente se deben cruzar esa vía de alto tráfico vehicular, con el peligro a su integridad física.

El candidato efemelenista dice que él no se arrepiente de haber invertido tiempo en los últimos meses para visitar las comunidades y colonias de Santa Tecla para conocer las necesidades de la ciudadanía porque cada lugar que ha visitado tiene diferentes realidades y peticiones.