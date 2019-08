Veteranos y excombatientes exigen se cumpla la Ley

Oscar López

@Oscar_DCL

Veteranos de la Fuerza Armada y del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) realizaron acciones de protesta, para exigir la destitución de Marcelo Cruz Cruz presidente de la Comisión Nacional Administradora de Ley de Beneficios y Prestaciones Sociales para los Veteranos y Excombatientes, por considerar que con algunas de sus acciones incumplió la Ley.

José Palacios directivo propietario del Instituto Administrador de Beneficios y Prestaciones Sociales para Veteranos militares de la Fuerza Armada y del FMLN comentó, que decidieron organizar acciones de protesta porque se está violentado la Ley de Veteranos.

“Estamos pidiendo la destitución de Marcelo Cruz Cruz porque violó nuestra Ley. El día viernes, con el viceministro y sus colaboradores votaron para que todo lo de la junta directiva (del instituto) quedara sin efecto. Marcelo Cruz Cruz descontroló todo lo que se había llevado a cabo, la contratación del gerente y oras cosas que él desaprobó, con el fin de desestabilizar el instituto”, dijo Palacios.

Los veteranos afirmaron que un grupo de directivos pretende nombrar al gerente general del instituto de acuerdo a fines ideológicos, por lo que enfatizaron en que la persona que llegue a ocupar dicho cargo debe tener las habilidades y conocimientos necesarios, no solo por afinidades políticas. “Es un cargo de trabajo, pero quieren poner gente a su manera. Eso no posible, que el instituto sea un instrumento político, porque a nosotros no nos mueve un partido político ni nada por el estilo, lo que nos mueve es garantizar los beneficios sociales para cada uno de nosotros”, aseveró.

Los veteranos y excombatientes sostienen que al no operar el instituto, ellos dejarían de percibir los beneficios establecidos en la Ley de Veteranos, ya que es el organismo encargado de coordinar y gestionar becas, compra de terrenos, indemnizaciones y fondos para el pago de pensiones.

“El instituto tiene todas las funciones para los beneficios de los veteranos; si a partir del 21 de septiembre no funciona, ni la pensión de $50 nos van a dar. No vamos a permitir eso, porque el esfuerzo que hemos hechos con sudor y sangre quedará botado”, enfatizó Palacios.

Entre las acciones de protesta que se efectuaron estuvo el cierre de varias calles, entre ellos un tramo del kilómetro 45 de la carretera hacía Zacatecoluca, y otro sobre el puente Colima, de la carretera Troncal del Norte.

Asimismo, otro grupo de veteranos y excombatientes se concentró en el parque Centenario de San Salvador, desde ese punto marcharon al Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial para presentar sus demandas.