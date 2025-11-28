Veteranos de guerra piden la libertad inmediata de Santos Melara

Compartir

“Nos preocupa porque eso pone en peligro la salud y la vida de Pepe Melara, así como de las personas privadas de libertad que han sido detenidas durante el régimen de excepción”

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Asociación Nacional de Veteranos y Veteranas de Guerra del FMLN (ANVEGFMLN), exigió justicia y la libertad inmediata para los integrantes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, quienes fueron detenidos arbitrariamente y sin tener prueba alguna del cometimiento de delitos el día 30 de mayo de 2024, mediante un procedimiento ilegal y carente de fundamento jurídico.

ANVEGFMLN exigió la libertad inmediata de José Santos Melara Yanes, Julio Alfonso Mira Dimas, Luis Orlando Alberto Menjívar, colaborador y comunicador comunitario, quienes a la fecha siguen estando privados de libertad sin haber cometido delito alguno, y en condiciones deplorables que atentan contra su vida, al negárseles el derecho fundamental a recibir atención en salud, padeciendo graves enfermedades que ponen en riesgo la vida de cada uno de ellos.

“La prolongada reclusión, sumada a su delicado estado de salud, representa un riesgo inaceptable para su integridad física y emocional de nuestros compañeros, exigimos de manera inmediata la libertad inmediata de ellos, porque carece de motivos legales y constituye una violación flagrante a los derechos humanos”, expresaron los veteranos.

Guillermo García, abogado defensor de José Santos Melara, indicó que la condición de su cliente es desconocida pese a la condición de salud, pues adolece de enfermedades crónicas, degenerativas e incurables, lo cual está verificado porque ha pasado por tratamiento médicos antes de su captura.

“Se ha solicitado una serie de informes y reconocimientos médicos, pero hasta esta fecha no han recibido ninguna respuesta. El día martes 25 de noviembre se presentó un nuevo escrito, pero no habían llegado esos informes. Nos preocupa porque eso pone en peligro la salud y la vida del compañero Pepe, y de las personas privadas de libertad que han sido detenidas en el contexto del régimen de excepción”, afirmó.

García dijo que el incumplimiento de estas funciones se le pueden atribuir al Instituto de Medicina Legal y Dirección General de Centros Penales, porque como defensa técnica desconoce si la dirección del centro penal La Occidental, donde se encuentra José Santos Melara, ha permitido el ingreso de los médicos para el reconocimiento de salud.

Según García, como defensa técnica ha hecho dos solicitudes, una para que se convoque a audiencia especial de revisión de medidas con base a la situación de salud de su cliente; y dos que él por ser una persona adulta mayor de 70 años y tener un año y seis meses de estar privado de libertad sin haber definido su situación jurídica.

Consideró que esa situación es una grave violación al debido proceso y a la presunción de inocencia, que están contemplados en la Constitución de la República y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

“Como defensa técnica responsabilizo al Instituto de Medicina Legal, a la Dirección General de Centros Penales, al director de la Penitenciaría Occidental de Santa Ana, a la Fiscalía General de la República (FGR) y al Estado salvadoreño en general, por la vida y la integridad física de José Santos Melara Yanes. Mi cliente es inocente mientras no se compruebe lo contrario en un juicio justo y público”, sostuvo el abogado.

A la vez, hizo un llamado al Estado salvadoreño a que respete los derechos humanos de José Santos Melara y de los demás integrantes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz y ANVEGFMLN capturados arbitrariamente durante el régimen de excepción.

García afirmó que la población debe luchar para que se respete el Estado de Derecho en el país, respetar la institucionalidad la cual hoy por hoy las instituciones están incumpliendo, además, de la función y legal de solicitudes que le ha hecho el juez, con base al artículo 95 de la Constitución es su deber como defensor particular velar por el respeto de los derechos humanos de los clientes.

ANVEGFMLN pidió la intervención de organismos internacionales para el cumplimiento y protección de los Derechos humanos en El Salvador, ya que la historia del pueblo está marcada por la lucha social y el respeto a los derechos humanos, hoy esa lucha convoca nuevamente a alzar la voz y a exigir que se ponga fin a los atropellos cometidos por el estado de excepción implementado por el gobierno en turno.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...