Barcelona confirma lesión de Fermín López

Compartir

Barcelona, España/Prensa Latina

El FC Barcelona confirmó este jueves que el futbolista Fermín López sufre una lesión en el sóleo de la pierna derecha.

El jugador del primer equipo Fermín López tiene una pequeña lesión en el sóleo de la pierna derecha y el tiempo de recuperación aproximado será de dos semanas, explica la entidad azulgrana en un comunicado.

De esa manera, el Barcelona pierde a uno de sus jugadores revelación de la temporada, quien estuvo a punto de fichar por el Chelsea inglés en el mercado de verano, por 70 millones de euros.

López cayó lesionado hace par de días, precisamente contra el Chelsea, en la derrota por 0-3 del club catalán, durante la quinta ronda de partidos de la fase de grupos de la Liga de Campeones del fútbol de Europa.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...