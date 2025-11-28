Póker de Mbappé y sustos de los Madrid en Champions

Madrid/Prensa Latina

Nueve goles en cinco partidos de Kylian Mbappé en Champions League enaltecen al francés, pero la noticia es que el sufrimiento estaba incluido para su equipo, el Real Madrid.

Por Fausto Triana

Un nuevo recital de Kiki, también Pichichi de LaLiga de Fútbol de España, se vio empañado de cierto modo por la fragilidad de los merengues en la defensa frente a un aguerrido, aunque inferior, Olympiacos de Grecia.

Estoy muy feliz con el triunfo y mi aporte, aunque realmente me hubiese gustado un resultado menos exigente, comentó el delantero francés, quien subrayó que confía en una mejoría del plantel.

En eso de sufrir, el Atlético de Madrid también tuvo su dosis, con la diferencia de finalmente vencer al Inter de Milán 2-1 in extremos. En definitiva, otra vez los conjuntos de la capital española sacaron la cara por España en la liza europea.

Sin embargo, con retoques obligados por las circunstancias de las lesiones, el señalado entrenador de la “casa blanca”, Xabi Alonso, no terminó de disfrutar de una victoria que, con 12 puntos, coloca al Real Madrid a las puertas de la siguiente fase de la Champions.

La seguidilla de goles de Mbappé, a los 22, 24 y 29 minutos, fueron un bálsamo para el equipo, tras encajar un tanto del Olympiacos de Chiquinho en una gran jugada al borde del área, a los ocho minutos.

Empero, Taremi pondría las cosas difíciles al marcar a los 52 y ni siquiera el cuarto de Mbappé a los 60, calmó el marcador. Faltaría el gol de El Kaabi a los 81 para que el Real Madrid terminara pidiendo la hora en el final del choque.

Sobresaliente actuación de Vinicius Junior y algunos chispazos de Arda Guller; pero, en defensa, el Real Madrid volvió a dar señales de naufragio, sin que la culpa tuviese que ver con el guardameta Andriy Lunin, por lesión de Courtois.

Del lado del Atleti, en sus predios del estadio Metropolitano, el panorama fue diferente y muy peleado. Diana tempranera de Julián Álvarez a los nueve minutos.

Después de un cierto control del cotejo de los colchoneros, el Inter de Milán salió con nuevos bríos en el complementario y encontró premio con el empate por intermedio de Piotr Zielinski, a los 54.

Si bien es cierto que la igualada no era un mal resultado para los italianos, el club madrileño intentó mejorar sus opciones de pase directo a la siguiente fase de la Champions, y consiguió el resultado por un gol de Josema Giménez, a los 93 minutos.

El resto de los equipos españoles fracasaron en su semana de Champions. Barcelona cayó goleado 0-3 por el Chelsea y el Villarreal, también aniquilado por el Dortmund 0-4.

Muy hundido en la tabla, el Athletic de Bilbao apenas pudo conseguir un empate frente al Slavia Praga 0-0.

