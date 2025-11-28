Presupuesto de elecciones 2027 será de $172.1 millones

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Las elecciones de 2027 tendrán un costo de $172.1 millones según lo planea el Tribunal Supremo Electoral (TSE); así se conoció a través de dos piezas de correspondencia que el Ministerio de Hacienda envió a la Asamblea Legislativa.

Hacienda presentó dos presupuestos extraordinarios: el primero, para el evento electoral dentro del territorial nacional, que tendrá un costo de $125,393,165; la segunda propuesta es para el voto de los salvadoreños en el extranjero, que tendrá un costo de $46,756,435, totalizando $172,149,600 para desarrollar las elecciones presidenciales, legislativas y concejos municipales.

El presupuesto para el evento electoral dentro del territorio se dividirá en dos partes: $85,399,905 para el año 2026 para los gastos “pre-electorales” y $39,993,260 para el año 2027 para los gastos electorales propiamente.

Para el rubro de remuneraciones se asignan $43,517,490, y para bienes y servicios $53,786,745. Si bien, los fondos se utilizarán para el Plan General de Elecciones 2027, no se desglosaron la distribución de los fondos.

En el proyecto de decreto Hacienda detalla que como prioridad la divulgación de los mecanismos de votación, la capacitación a los organismos electorales temporales, la promoción de la equidad de género, la inclusión social y la facilitación del voto a grupos vulnerables. Destaca también, mantener las estructuras administrativas para adquirir con eficiencia los bienes y servicios, hacer las acreditaciones, celebrar los actos públicos y la coordinación del personal. La Corte de Cuentas de la República (CCR) fiscalizará los fondos.

Los primeros fondos para el TSE para llevar a cabo las elecciones de 2027 serán inyectados este año; así se dispone con una tercera iniciativa que envió Hacienda al Legislativo. Hacienda pide una reforma al Presupuesto 2025 para incorporar $40 millones del presupuesto del voto en el exterior, para 2026 y 2027 se utilizarán el restante: $4,604,060 y $2,152,385, respectivamente.

Estos fondos a incorporarse este año serán tomados del Fondo General, específicamente de las asignaciones disponibles del presupuesto de Hacienda. El decreto menciona que “el Tribunal Supremo Electoral requiere dichos recursos para garantizar la contratación de la empresa que ejecutará el sistema de votación remota por internet y el sistema de votación electrónica presencial, incluyendo la transmisión de resultados electorales; y el desarrollo del Software para el Programa de Creación y Cierre del Registro Electoral”.

También, los recursos servirán para financiar la contratación de las auditorías que van a realizar a la empresa que implementará los sistemas de votación antes referidos; y la puesta en marcha de las campañas publicitarias para motivar la participación masiva en los comicios y la información de las modalidades de votación y los diferentes centros de votación en el exterior.

