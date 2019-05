Veinte militares afectados por humo en adiestramiento de rescate

Alexander Pineda

Pese a que el Subdirector del Hospital Militar lo negó a periodista de Diario Co Latino, el miércoles, finalmente el ministerio de la Defensa Nacional, informó que al menos veinte elementos de tropa resultaron afectados por el humo utilizado en un adiestramiento de despeje de instalaciones en una simulación de rescate de rehenes.

Los soldados desarrollaban actividades del curso de Antiterrorismo en el Comando Especial Antiterrorista (CEAT), con sede en el municipio de Ilopango, cuando presuntamente, una maniobra incorrecta provocó que los cursantes fueran sobreexpuestos al humo del adiestramiento, generándoles afectaciones en las vías respiratorias.

Supuestamente, de manera preventiva, los afectados fueron trasladados al Hospital Militar Central en San Salvador, para practicarles un chequeo médico y descartar daños graves a su salud.

La totalidad de los militares atendidos se encuentran en condiciones de salud estable y fuera de peligro, detalló el ministerio de la Defensa Nacional en un comunicado. Aunque Diario Co Latino tuvo información que entre cuatro y cinco efectivos estaban en cuidados intensivos. En horas de la tarde del miércoles un equipo de Diario Co Latino llegó a las instalaciones del Hospital Militar Central, con el objetivo de verificar y corroborar la información, sin embargo, autoridades del nosocomio castrense respondieron que no se había suscitado ningún hecho en el que se registraran miembros de la institución heridos o fallecidos.

La Fuerza Armada de El Salvador (FAES), expresó que desarrollarán una investigación de carácter interno con el fin de deducir responsabilidades por el incidente ocurrido, el cual, pudo haber puesto en riesgo la vida de una veintena de efectivos militares.

Diario Co Latino fue informado que la Inspectoría Militar de la Fuerza Armada, habría exigido la firma de los afectados en la que eximían de responsabilidad a la entidad castrense.