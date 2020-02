Vanessa Vásquez se retira del taekwondo y se despide del sueño olímpico

Rolando Alvarenga

Vanessa Vásquez, una de las máximas referentes del taekwondo salvadoreño, reveló en exclusiva a Diario Co Latino que no luchará por el boleto a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, debido a que se retira profesionalmente del deporte de las patadas.

Vásquez dio a conocer su decisión, luego de que el INDES informara que trabajará en conjunto con Nassin Rodríguez, entrenador de selecciones nacionales de la FESAT, para coordinar el clasificatorio nacional que definirá a los atletas que representarán al país en preolímpico de Costa Rica.

En el preolímpico, que se realizará en la primera quincena de marzo, El Salvador se proyecta a participar en la rama femenina y masculina.

Pese a que dejará la alta competencia, Vanessa Vásquez dijo que seguirá ligada al taekwondo como instructora y directora de la escuela de taekwondo Cheetah’s, funciones que viene desarrollando desde hace años.

Eso sí, Vásquez reconoció que se retira luego de meditar profundamente la decisión, que se debió a factores deportivos y extradeportivos.

“La decisión de retirarme fue tomada tras mi participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, ya que durante una conversación con el seleccionador Nassin Rodríguez le manifesté que ya no me consideraba en condiciones para buscar una clasificación panamericana y, efectivamente, no busqué la clasificación para Lima 2019”, detalló la taekwondista.

Vanessa Vásquez dijo, además, que hasta “ahora en esta plática con usted estoy haciendo público mi retiro del deporte de mis amores, que a través de los años me dio tantas satisfacciones, sin sabores y muchos amigos y amigas”.

De esa forma, la atleta puso fin a una trayectoria competitiva federada de quince años en la que obtuvo el grado de Tercer Dan y Cinta Negra.

Su hermano Byron, también atleta de alta competencia internacional, se retiró durante el ciclo olímpico anterior.

En la ruta a los Juegos Olímpicos Londres 2012, Vanessa Vásquez llegó al sexto lugar del ranking mundial en los 57 kilos de la Federación Internacional de Taekwondo.

No obstante, ni el INDES, el COES y menos la Federación Salvadoreña de Taekwondo (FESAT), donde todavía sobrevive Óscar Pineda que era presidente de la directiva de aquel año, supieron sacar provecho de la clasificación universal de Vanessa y así proyectarla más allá.