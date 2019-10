“Vamos a hacer un trabajo que dignifique al pueblo salvadoreño”, afirma el procurador Apolonio Tobar

Mirna Jiménez

Diario Colatino

El nuevo procurador de los Derechos Humanos, José Apolonio Tobar dijo ayer que su marco de acción se regirá por la Constitución de la República, en la cual se establece que el fin del Estado es la persona humana.

“Vamos a hacer un trabajo que dignifique al pueblo salvadoreño”, manifestó Tobar.

El nuevo titular de Derechos Humanos quien fue entrevistado en el programa Frente a Frente de TCS, rechazó además que fuera militante del FMLN e invitó a quienes lo acusen de ser orgánico de ese partido a que investiguen tal afirmación. “Yo no he trabajado para el FMLN ni soy donante del FMLN”, afirmó.

Aclaró que laboró en la Asamblea Legislativa prestando sus servicios de abogado y que le asignaron asesorar a la fracción parlamentaria de ese partido, pero que no lo escogió él, y la cuota que le descontaba mensualmente el FMLN de su salario; no implica que haya sido financista.

“No he hecho ninguna retribución a ningún partido político, si acaso la hubieran pedido, no hubiera aceptado”, dijo, refiriéndose a que su accionar está bajo la base de la Constitución de la República. “Y el día que se me pida hacer algo en contra (de la Constitución) voy a renunciar, porque un funcionario no debe de permitir que se le establezca una agenda”, argumentó.

Respecto a las cuatro demandas presentadas en su contra, Tobar dijo que el haber sido juez propietario del tribunal de lo Civil de San Vicente lo exponía a demandas de cualquiera de las partes que queda inconforme ante una sentencia, como ocurre con todos los juzgadores del país.

En este punto, el nuevo procurador dijo que ninguna de las denuncias en su contra fue retomada por la Fiscalía General de la República, y legalmente estas demandas ya no proceden pues la primera data de 2015 y la última fue presentada en 2018, por lo que ya pasaron los seis meses que establece la ley, por eso pidió que sean archivadas.

“En el procedimiento procesal hay un plazo que si no se inicia la investigación o no se ha judicializado, pues deben archivarse los procesos, he pedido que se archive pero no he tenido respuesta” manifestó el nuevo procurador, quien dijo que él mismo presentó en su expediente ante los diputados esos cuatro expedientes de denuncias cuando se sometió al proceso de escogitación.

“Como dije, esto no me quita el sueño porque los argumentos están ahí en el acta, en la sentencia”, expresó el nuevo procurador, y acusó a algunos medios de comunicación escritos de haber actuado en su contra.

En el caso de la Ley de Reconciliación Nacional, Tobar manifestó que estará vigilante que los diputados de la Asamblea Legislativa cumplan con lo que establece la sentencia de la Sala de lo Constitucional, la cual dicta que debe garantizarse la justicia restaurativa para las víctimas de la guerra civil(1980-1992), la no repetición y la no impunidad.

En los temas del aborto y los matrimonios entre personas del mismo sexo, Tobar afirmó que se ceñirá por lo que dice la Constitución de la República, la cual garantiza la vida desde la concepción y no establece la unión matrimonial antes citada.

Aseguró que muchos funcionarios que han actuado al margen de la Constitución de la República han entrado en dificultades. Espera que con su trabajo la población quede convencida de cómo ha sido su conducta donde ha laborado en todos estos años.

Tobar pidió a los salvadoreños que le han criticado, no atacarlo antes de conocer su trabajo en la PDDH; también destacó su reunión con el sindicato y los trabajadores de la institución, y prometió buscar la armonía para que la institución funcione y le sirva al pueblo.

Agregó que no esta aferrado al cargo y que si hay personas inconformes con su elección, pueden recurrir a las instancias correspondientes, pero aclaró que él cumplió con todos los requisitos que establece la Constitución de la República para optar al puesto y en ese marco se sometió al proceso de elección.