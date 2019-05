Valencia apunta a la final de Europa League ante el Arsenal

@DiarioCoLatino

Valencia intentará hoy dar un paso a la final dela Europa League, en la ida de semifinales contra el Arsenal, un partido en el que se reencontrará con su antiguo entrenador, el español Unai Emery.

En el año de su centenario, el Valencia acaricia la posibilidad de meterse en una final de la Europa League, por primera vez desde 2004 cuando ganó este trofeo contra el Olympique de Marsella.

Este torneo continental se presenta además para los ‘che’ como una vía alternativa para intentar meterse en la próxima edición de la ‘Champions’ si consigue hacerse con el trofeo, mientras en el campeonato español lucha por alcanzar la cuarta posición que también le daría esa posibilidad.

Tras un inicio de temporada para olvidar, el Valencia está acabando a lo grande la campaña como finalista de la Copa de la Rey, que jugará contra el Barcelona el 25 de mayo, y con la posibilidad de una final europea.

Al igual que el Valencia, el Arsenal también está luchando por la cuarta plaza en su campeonato y mira a la Europa League como un camino hacia su presencia en ‘Champions’ el próximo año.

La liga inglesa cuenta con otro representante en la otra semifinal, donde Chelsea enfrentará al Eintracht de Francfort.

El equipo inglés, cuarto en su campeonato, mira el certamen como la forma de salvar una temporada, muy irregular, que el Chelsea comenzó bien, para luego irse desinflando mientras lucha por mantener su posición en la Premier.

Los ‘Blues’ buscan volver a alzar un trofeo que ganaron en 2013 tras imponerse en la final al Benfica, pero enfrente tendrá a un sólido Eintracht.

El equipo alemán recibirá a su rival con la fortaleza que da no haber perdido ninguno de sus últimos once encuentros en casa, sin embargo no podrá contar con su delantero croata Ante Rebic, sancionado por acumulación de amonestaciones.