UNT denuncia en España violaciones a derechos laborales y libertad sindical

La Federación Sindical Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT) inició una gira por el Estado español, para denunciar las violaciones a los derechos humanos de la clase trabajadora y los discursos de odio de los gobiernos neofascistas.

La gira inició en Euskadi, donde la UNT se reunió con representantes de la Dirección Ejecutiva del Sindicato Comisiones Obreras, y dio a conocer la grave situación de retrocesos en los derechos humanos y laborales en El Salvador, el despido de trabajadores en instituciones del Estado, la persecución y acoso a dirigentes sindicales, sociales, indígenas.

Asimismo, expusieron que a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Agentes Extranjeros se ha limitado aún más el derecho a la asociación y participación de la sociedad civil.

Lilian Hernández, representante de la UNT, expresó que a pesar de las limitaciones la clase trabajadora continúa organizándose, resistiendo y articulando sus instrumentos de lucha y resistencia, ejemplo de ello es, la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños (CNTS), el Movimiento por la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MDCT) y la recién conformada Coordinadora Nacional para la Defensa de la Salud del Pueblo Salvadoreño (CONADESA).

El Secretario de Protección Social, Institucional e Internacional del Sindicato de Comisiones Obreras Euskadi, Oskar Arenas, en compañía de Silvia Sánchez, responsable territorial de Álava, brindó un mensaje de solidaridad y resistencia, e instó a luchar juntos frente a los neofascismos que recorren el mundo, ya que la clase trabajadora es internacional, se debe resistir estos ataques de manera unificada.

La representante de la UNT participó en un coloquio, que reunió varias experiencias frente a los discursos de odio, donde estuvo presente la red vasca antirrumores ZAS, la ONGD Alboan y el periodista Fernando Sánchez Aranaz.

Estas actividades forman parte de la Semana Solidaria de Agurain, organizada por la Coordinadora de ONGD de Euskadi, en colaboración con el Ayuntamiento de Agurain, la Diputación Foral de Álava y Lankidetza – Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad.

El evento anual de las ONGD alavesas en Agurain abordará este año la temática de los discursos de odio, al igual que lo hará la X edición de Gasteiz en Conexión, el 20 de noviembre en la capital alavesa, ofrecerá un coloquio sobre el tema, además de dos exposiciones que podrán visitarse durante toda la semana.

La Coordinadora de ONGD de Euskadi señaló que el auge de los autoritarismos y de la extrema derecha, está normalizando el odio como estrategia política, promoviendo el antifeminismo, el racismo, la xenofobia y la LGTBI+fobia.

