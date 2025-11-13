FIPAL reunió la poesía nacional e internacional en memoria de Amada Libertad

Compartir

Iván Escobar

Colaborador

La décima segunda edición del Festival Internacional de Poesía «Amada Libertad» celebrado entre 3 y 8 de noviembre del presente año, reunió las más diversas voces poéticas internacionales y nacionales, que participaron en uno de los recitales con estudiantes, profesionales, público en general.

La clausura oficial del FIPAL 2025 fue en el Centro Cultural Leyla, ubicado en San Salvador, donde se dieron cita las y los escritores de Australia, Canadá, Aruba, Honduras, Guatemala, México, Costa Rica, y los anfitriones de El Salvador. Cada uno valoró como positivo y de gran valor el encuentro que por una semana llevó la poesía a diferentes partes del territorio salvadoreño.

El Festival contó con la presencia de escritores de estas naciones que asistieron a nuestro país con entusiasmo y cariño para compartir sus trabajos literarios, en un encuentro poético que ya es una tradición en el país. Además, participaron en el encuentro un buen número de poetas salvadoreños.

La jornada fue organizada por el poeta salvadoreño Alberto López Serrano, en coordinación con Argelia Marxelly, madre de la poeta homenajeada Leyla Patricia Quintana Marxelly, cuyo seudónimo literario es Amada Libertad. Cada encuentro busca reivindicar su poesía y mantener viva su memoria.

Universidades, centros educativos, centros culturales alternativos, cafés literarios de San Salvador, Santa Ana, La Libertad, Antiguo Cuscatlán, Cuscatlán, Usulután fueron las sedes donde tuvieron lugar los recitales poéticos de los escritores que asistieron a esta edición del festival provenientes de Guatemala, Honduras, México, Costa Rica, Canadá, Aruba, Australia, Argentina y locales.

La XII edición del festival inició con las primeras lecturas el lunes 3 y finalizaron el 8 de noviembre, una semana poética destinada a la memoria, a la solidaridad, y a la reivindicación de los derechos de las y los poetas víctimas de la violencia.

Amada Libertad militó con las fuerzas revolucionarias del país, una joven consciente y comprometida con la liberación de su pueblo, nació el 2 de abril de 1970 y murió el 11 de julio de 1991, a los 21 años. Su muerte se dio a menos de seis meses para que el país alcanzará un acuerdo de Paz que puso fin al conflicto armado. Ella como muchos militantes revolucionarios ofrendaron su vida por las transformaciones de este país, y garantizar con su lucha la vida libre de las y los salvadoreños.

A 34 años de su caída en combate, en las filas guerrilleras, su poesía sigue vigente y viva, es la voz rebelde del poeta que emana sentimientos y emociones, que demuestra que la palabra perdura y a la vez es fuente de inspiración para las nuevas generaciones.

Entre las sedes donde tuvieron lugar las lecturas fueron en la Universidad «José Matías Delgado», y la Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas», en Antiguo Cuscatlán; la Pinacoteca «Roque Dalton» de la Universidad de El Salvador, departamento de idiomas de la misma; La Galera Teatro, en San Salvador; Universidad Tecnológica, Universidad «Alberto Masferrer», la sede la UES en Santa Ana, otros espacios en Cojutepeque, Ilobasco, entre otros. Así como encuentro poéticos con el Movimiento Cultural «Prometeo Liberado», con quienes se ofreció un concierto solidario por Palestina.

En el marco del FIPAL 2025 se presentó el libro: «Dentro de la voz», bajo el sello Anonimato Ediciones, un trabajo a cargo del poeta Alberto López Serrano y Roberto Carlos Pérez; el libro recopila la poesía de la joven poeta mártir. Fueron más de 400 poemas que dejó Amada Libertad, y que su madre ha preservado y difundido en estos años.

