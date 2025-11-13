Asamblea ratifica préstamo por $17 millones para cúpula en el aeropuerto del Pacífico

Redacción Nacionales

Con 56 votos, la Asamblea ratificó un contrato de préstamo entre la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) de España, por un monto de hasta $17.18 millones para financiar el “Proyecto de suministro e instalación de la cúpula envolvente de la Terminal Beta de pasajeros” del Aeropuerto Internacional del Pacífico, ubicado en la zona oriental del país.

Esta inversión forma parte del plan de modernización de la infraestructura aeroportuaria impulsado por el Gobierno, con el objetivo de aumentar la capacidad operativa y mejorar la experiencia de los pasajeros.

El proyecto contempla la fabricación, suministro, supervisión y montaje de la nueva estructura envolvente, que incluirá una cúpula de 21 metros de altura. Esta obra busca optimizar tanto la funcionalidad como la estética de las instalaciones, convirtiéndose en un elemento clave dentro de la nueva Terminal Beta, se dijo.

La iniciativa ya se encuentra en fase de ejecución, aunque requiere de recursos adicionales para completar la modernización de la terminal. Entre las obras incluidas en esta fase se encuentran la construcción de edificios auxiliares, el edificio principal de la terminal de pasajeros, la pista de vuelo, calles de rodaje, plataformas, así como la ampliación de áreas de parqueo y equipaje.

Según las previsiones del gobierno en la fase de construcción se espera generar más de 10,000 empleos directos e indirectos. Ya con la puesta en marcha del aeropuerto, se obtendrían unos $300 millones, pues se espera atender unos 2,000 vuelos anuales y movilizar a 300,000 pasajeros.

Tratamiento de aguas residuales en playas de Tamanique

También, los diputados aprobaron que el Ministerio de Obras Públicas disponga de $344,917.00 para la contratación del diseño final del proyecto de construcción y equipamiento del sistema de alcantarillado en playas el Palmarcito y el Sunzal, así como en la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en el cantón San Alfonso, distrito de Tamanique, en La Libertad.

Los fondos provienen de un préstamo de $113,900,000 que, en marzo pasado, el Gobierno suscribió con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para financiar el Proyecto Surf City Fase I.

Con esto, según dice el Gobierno, se han mejorado las condiciones de movilidad urbana, turística, logística y la gestión de recursos naturales, a través del saneamiento básico de aguas residuales en el corredor de la carretera Litoral.

