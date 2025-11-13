Dijeron que no iban préstamos para gasto corriente: Manuel Flores

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El dirigente del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Manuel Flores, criticó en “Encuentro con Julio Villagrán” que el gobierno utiliza préstamos para financiar gastos corrientes. “¿Qué dijeron? que no iban a utilizar préstamos para gasto corriente y miren lo que está pasando; se están tragando sus palabras, porque no tienen ni siquiera idea de lo que están haciendo con nuestro país”.

Manuel Flores sostuvo que no es sano que el país se endeude. “¿Quién va a pagar al final?, no sale ni del gobierno, ni de los bolsillos de los diputados, sale del pueblo, al cual le van a poner más multas, le van a aumentar los impuestos”.

Flores catalogó el día martes como “martes de endeudamiento” y resaltó que la población se cuestiona “¿cómo vamos a pagar si El Salvador no produce nada?”, en referencia a que el agro ha sido abandonado y no existe una política agropecuaria, según Flores.

“Cada año va en aumento la deuda y el que lo paga es el pueblo, es la irresponsabilidad económica que tiene este gobierno con el pueblo salvadoreño, lo maquillan con tantas obras, pero la gente no tiene para la comida, no hay atención en los hospitales, sin medicina ni especialistas”, destacó el político.

La deuda pública superó los $32 mil millones a septiembre de 2025 y representa el 88.2% del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo al Portal de Transparencia Fiscal del Ministerio de Hacienda.

«¿Qué ha aumentado en El Salvador? la deuda, la pobreza, la miseria, el analfabetismo, el desempleo; eso ha aumentado. La gente se cuestiona ¿qué se hacen los millones de dólares?, ¿en qué los invierten si nuestras comunidades están completamente olvidadas?», arremetió Flores.

La Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista asignó al Ministerio de Hacienda, en los últimos dos meses, $549 millones para “obligaciones generales del Estado”, es decir, gasto corriente, ya que el Ejecutivo no transparenta el destino de los recursos (ver nota aparte). Además, en la plenaria de esta semana, el oficialismo aprobó deuda por $514 millones;los cuales se desglosan así: $170 para la construcción del mercado municipal de Santa Tecla y del Puerto de La Libertad y $344 para la emisión de títulos valores de crédito.

Elecciones generales 2027

En cuanto a las elecciones generales de 2027, el secretario general del FMLN manifestó que “Si la Convención Nacional autoriza participará en la elecciones el se propondrá la “ciudanización de las candidaturas”.

El FMLN debe convertirse en el vehículo para la participación ciudadana en las diferentes elecciones, es decir, diputados y alcaldes, entre otros. El FMLN les daría libertad a quienes resulten ganadores, dijo el político de izquierda.

El domingo 7 de diciembre, el FMLN realizará su convención ordinaria, en Usulután donde se decidirá si el FMLN participa en las próximas elecciones o no.

El FML recién finalizó se Segundo Congreso, en el que se acordó que la participación del partido de izquierda en las próximas elecciones lo decidirá la Convención Nacional.

