En menos de dos meses, Hacienda ha recibido $549 millones para gasto corriente

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La promesa que hizo el gobierno que no necesitaría de deuda para financiar los gastos en 2025, es contradictoria con lo que se aprueba en la Asamblea Legislativa, ya que solo en este año, han habido refuerzos presupuestarios por más de $500 millones. Solo en la plenaria de esta semana, se aprobaron $150 millones para gasto corriente, de fondos provenientes de préstamos.

Estos más de $500 millones totalizan tres refuerzos presupuestarios para el Ministerio de Hacienda en menos de dos meses. El primer refuerzo asignado fue el 23 septiembre por $250 millones, provenientes de un préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) del Banco Mundial.

El segundo fue el 15 de octubre por $149 millones, a través de la emisión de títulos valores; el tercero fue este martes 11 de noviembre, provenientes de dos préstamos de $75 cada uno con la Corporación Andina de Fomento (CAF), estos en un inició habrían sido aprobados para el sector de Educación y Salud, pero fueron incorporados a Hacienda.

Los recursos se utilizarán para atender “prioridades estratégicas del Gobierno, obligaciones generales del Estado, transferencias varias y apoyos a la caja fiscal”, reza la motivación de la operación financiera. Es así que en los últimos dos meses, Hacienda ha recibido $549 millones provenientes de deuda para gastos.

Esto contradice el discurso de Hacienda, del Gobierno Central y el del oficialismo, que aseguraban que para el ejercicio fiscal 2025 no se iba a necesitar de deuda. Incluso, la Asamblea oficialista le aprobó a Hacienda que pueda emitir Títulos Valores de Crédito para buscar recursos por $344 millones.

Claudia Ortiz

La diputado opositora, Claudia Ortiz, del partido VAMOS, señaló que con este tipo de decreto, queda en evidencia que el ministro de Hacienda, Jerson Posada “no fue totalmente real y no dijo la verdad cuando el año pasado, para el presupuesto 2025, mencionaba que iba a estar totalmente financiado y que no se iba a aprobar deuda para el gasto del Estado”.

Además, sobre los $150 millones que se aprobaron en la plenaria, se dijo en un inicio eran para salud y educación “pero hoy que estamos viendo la incorporación al presupuesto, dice que va paran la famosa frase, -obligaciones generales del Estado-”.

La legisladora sostuvo que cuando un decreto dice que va para obligaciones generales del Estado “es que va para pagar deuda, entonces, no es cierto que va para salud y educación, es para pagar deuda”.

A juicio de la legisladora, el Ministerio de Hacienda “no sabe hacer bien las cuentas, no saben presupuestar para un país, mienten cuando sale esta información que le dejen en evidencia”.

Ortiz argumentó que cuando un presupuesto cambia a lo largo del año un 25% como se ha efectuado con el actual es porque “no está bien hecho”.

“Hacen un presupuesto como el que se está analizando en la Comisión de Hacienda y ya saben que lo van a cambiar sustancialmente el año siguiente; entonces, eso es mal manejo del dinero público”, dijo la diputada.

Marcela Villatoro

La también diputada opositora, del partido ARENA, Marcela Villatoro, indicó que en el dictamen de la asignación de los $150 millones, “en ninguna parte” del el decreto menciona que es para educación y salud, como el oficialismo lo vendió.

“El dictamen consta de dos artículos, y en ninguno de esos dicen que está para salud y para educación; es decir, que se puede ocupar para gasto corriente, porque aquí (lo muestra) dice: -para obligaciones generales del Estado hasta por un monto de $150 millones de dólares de los Estados Unidos-, aquí no dice que es para salud ni tampoco dice que es para educación”, explicó la legisladora.

“Por qué disfrazan que estos préstamos son para el beneficio de la población salvadoreña, cuando realmente no lo deja esclarecido”, puntualizó la diputada Villatoro.

Títulos Valores

Con la emisión de Títulos Valores de Crédito el monto para gasto corriente se podría incrementar para este año si el Estado consigue inversionistas; esa emisión debe ser autorizada, nuevamente por la Asamblea y asignada a una partida presupuestaria.

Según Hacienda, los fondos obtenidos serían utilizados durante este o en los próximos años para atender “prioridades estratégicas”, como cubrir las obligaciones generales del Estado y apoyar proyectos sociales, ambientales y económicos, sin mencionar destinos específicos. El Gobierno también se comprometió para el próximo año, que no necesitaría de deuda para financiar sus gastos.

Los Títulos Valores de Crédito son instrumentos de deuda que emite un Gobierno para obtener financiamiento, ya sea nacional o internacional; el Estado se compromete a devolver los fondos recibidos a los inversionistas en un plazo estipulado con su respectivo interés.

