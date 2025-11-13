Venezolanos detenidos en el CECOT sufrieron torturas: Human Rights Watch

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La mayoría de los detenidos venezolanos no tenían antecedentes penales en Estados Unidos ni en Venezuela. Aún así, fueron recluidos en El Salvador en condiciones inhumanas y degradantes, sin acceso a abogados, atención médica ni contacto con sus familias, señala Human Rights Watch (HRW) en un comunicado que compartió en redes sociales.

Para la organización humanitaria el caso de los venezolanos es el reflejo de la vulneración y grave situación de derechos humanos en El Salvador.

El informe que fue lanzado este martes y que ha sido elabarado junto con la organización Cristosal, lleva por nombre “Has llegado al infierno” y señala entre otros casos, las graves violaciones que sufrieron los venezolanos que estuvieron en el CECOT, luego de ser deportados de los Estados Unidos.

Estados Unidos deportó a 252 migrantes venezolanos hacia territorio salvadoreño entre marzo y abril de 2025, quienes fueron recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).

El informe reúne más de 190 testimonios que describen un patrón de abusos físicos y psicológicos dentro del penal. Las personas detenidas aseguran haber vivido torturas y humillaciones, luego de ser acusadas sin pruebas de formar parte del grupo delictivo Tren de Aragua.

“No somos terroristas, éramos migrantes. Fuimos a Estados Unidos a pedir protección y la oportunidad de un futuro mejor, pero terminamos en una prisión en un país que ni siquiera conocíamos, siendo tratados peor que animales”, dijo uno de los detenidos en el CECOT.

Las organizaciones concluyen que los migrantes fueron víctimas de detención arbitraria, desaparición forzada y tortura, en violación del derecho internacional.

Ante esta situación, Human Rights Watch pidió al gobierno de Estados Unidos que detenga los traslados de migrantes hacia El Salvador y llamó a la comunidad internacional a investigar las violaciones cometidas en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).

Hasta ahora, el gobierno salvadoreño no ha emitido ninguna respuesta pública frente a las denuncias.

