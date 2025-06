Familiares de venezolanos detenidos en el CECOT piden derecho de visita

Redacción Nacionales

Familiares y representantes de seis venezolanos deportados a El Salvador y enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) por EEUU, llegaron el país para solicitar el derecho de visita y conocer la situación de salud. Su petición la hicieron a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

Estados Unidos envió a El Salvador a migrantes venezolanos acusados de pertenecer al grupo criminal Tren del Aragua, por lo que fueron enviados al CECOT. Bukele negoció con el Gobierno de los Estados Unidos, liderado por Donald Trump, recibir a los presuntos delincuentes de la banda criminal venezolana, Tren de Aragua, y miembros de MS-13 a cambio de $6 millones de dólares al año. Pero se ha conocido que dichos deportados en su mayoría solo son migrantes y no criminales como los gobiernos pretenden hacer creer.

Los más de 200 inmigrantes venezolanos fueron traídos a El Salvador el 15 de marzo en tres vuelos diferentes.

El juez federal James Boasberg prohibió las deportaciones hechas sin garantías jurídicas y bajo la ley de 1798 contra Enemigos Extranjeros.

Walter Márquez, presidente de la Fundación El Amparo de Venezuela, dijo afuera de la PDDH, que un grupo de familiares, representados por Johana Sanguino, Reina Cárdenas, junto con el abogado de los deportado de EUA a El Salvador y él como represente de la fundación, llegaron a El Salvador para solicitar el derecho de visita.

“Se sabe públicamente que los trajeron a El Salvador, pero no hay una fe de vida, no se conoce esa realidad”, comentó Márquez. Otro de los motivos porque viajaron hasta El Salvador es para conocer el estado de salud de sus familiares. “En tercer lugar, la situación legal, si hay expedientes o no, porque hasta donde sabemos, en El Salvador no hay expedientes que los vinculen a un hecho delictivo ni criminal”, dijo.

Márquez pidió una revisión de los casos y que se pongan en libertad. “Yo quiero exhortar al señor presidente Bukele, que revise con mucho cuidado el caso de los venezolanos”.

Johana Sanguino dijo que detrás de cada rostro de jóvenes detenidos “hay una historia”, y a pesar que vienen por seis casos, representan a todos los venezolanos detenidos injustamente. “Venimos a representar a seis, pero nuestra voz va hacia todos los venezolanos y hacia todas las madres que están en Venezuela, y que no han tenido voz aquí, no estamos por seis, estamos por todos los venezolanos y estamos unidos con la fe en Dios, porque queremos que lo sepa el mundo”.

Las solicitudes fueron recibidas en la PDDH.

