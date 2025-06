Soldados intimidan a ciudadana para responder el Censo Agropecuario

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Un grupo de soldados fuertemente armados habrían intimidado y exigido el Documento Único de Identidad (DUI) a una ciudadanía para responder el Censo Agropecuario y Pesca 2025 que realiza el Banco Central de Reserva (BCR), ya que, en un primer momento, la víctima no pudo atender a los técnicos por realizar labores domésticas.

Una mujer de 61 años residente de la Colonia Atlacatl, en San Salvador, vivió momentos de tensión e intimidación tras obligársele a responder el censo agropecuario por soldados, así lo relata una de sus familiares, que prefirió el anonimato por motivos de seguridad. El percance habría sucedido este domingo 8 de junio en horas del mediodía.

“El domingo, alrededor de las 11:40 a.m. recibí una llamada de mi madre, yo le correspondí a las 12:10 m.d. Durante la llamada, ella se encontraba alterada, llorando y con lo que parecía ser un ataque de nervios”, dijo la hija de la víctima a Diario Co Latino.

La víctima relató que personas del BCR, que realizan el Centro Agropecuario, llegaron en un primer momento tocando la puerta para que los atendiera; sin embargo, en ese momento la víctima no podía atenderlos porque realizaba labores domésticas; de hecho, les explicó que no podía atenderlos; a pesar de la negativa uno de los técnicos insistió en tomarle el censo y la ciudadana reiteró que no podía atenderlos y cerró la puerta de su vivienda para continuar con sus actividades.

Después de unos 20 minutos, comenzó a escuchar fuertes golpes en su puerta acompañado de gritos para que abriera la puerta; la mujer de 61 años dudó en abrir porque la situación no era normal. Al escuchar que los golpes seguían, observó por el visor de la puerta y se percató que varios soldados rodeaban la entrada principal.

“La casa cuenta con una puerta-balcón al frente, la cual ya había sido abierta por estas personas, lo que daba la impresión de que estaban preparados para ingresar por la fuerza”, relató la hija de la víctima tras lo sucedido.

“Cuando mi mamá finalmente abrió la puerta, pudo notar que habían varios soldados en el lugar, algunos con una actitud que indicaba claramente la de retener la puerta. Uno de ellos, en particular, se mostró especialmente alterado y agresivo. Le gritó a mi madre diciéndole que debía responder la encuesta (el censo). Ella intentó explicarle nuevamente que en ese momento estaba ocupada y que ya les había dicho que no podía atenderlos”.

Sin embargo, el agente militar continuó gritándole y le exigió que le entregara su DUI, mientras se preparaba para tomarle fotografías. “Mi madre, nerviosa por la situación, le preguntó por qué debía entregarle su documento de identidad, pero ante la presión y el temor, considerando además el contexto actual del régimen (de excepción) terminó accediendo. Le entregó su DUI, le tomaron fotos y, finalmente, se vio obligada a responder la encuesta”, dijo.

“Ella me comentó que, en medio de todo, otro soldado, al notar lo nerviosa y afectada que estaba, intentó calmarla. Le dijo que no se preocupara, que solo se trataba de una encuesta y que sería algo rápido. No obstante, el primer soldado continuaba con una actitud hostil”, dijo la fuente.

El hecho de que un soldado le haya tomado fotografías al DUI de la ciudadana es anormal y una forma clara de intimidación. Con respecto a la obligación de contestar el Censo, la página oficial del BCR informa sobre el Art. 23 de la Ley de Estadística y Censos el cual establece, que “durante el período del Censo, todas las personas naturales o jurídicas que se encuentran en el territorio nacional están obligadas a participar en el Censo que se esté desarrollando, proporcionando con veracidad y oportunidad, los datos e información que les sean solicitados”.

El censo agropecuario y de pesca 2025 inició el 2 de mayo de 2025. El BCR recolecta información sobre cultivos, ganadería y pesca en todo el país.

El BCR menciona que la misma Ley establece un régimen sancionatorio para las personas naturales y jurídicas que no suministren la información o los datos estadísticos en el tiempo, medios y formas que establezca el BCR. “De acuerdo con el artículo 43 de la Ley, las sanciones se clasifican desde leves a muy graves y el artículo 44 establece que las infracciones van desde 15 al 25% de un salario mínimo mensual cuando el infractor sea una persona natural y de 1 a 50 salarios mínimos mensuales vigente cuando sea una persona jurídica”, señala el BCR.

La hija de la víctima ventiló el caso en X y en los comentarios hay uno de un supuesto censista donde confirma que en “casos muy específicos” lo técnicos sí se acuerpan de autoridades policiales o militares.

“Ha de estar mintiendo (relato de mujer intimidada por soldados), y lo digo porque yo soy parte de los que están trabajando como censista, y si alguien no tiene tiempo simplemente preguntamos si en alguna otra hora del día nos puede atender o si pasamos otro día… lo de llevar policías y soldados es solo en casos muy pero muy específicos, de lo contrario no llevamos acompañamiento de ninguna entidad que no sea trabajadores del BCR… es más en sí, hasta ni exigimos el DUI (…)”.

Sobre los casos “muy específicos”, comentó que “los casos serían que la zona sea peligrosa o que las personas del lugar se hayan puesto turbias con los censistas, el año pasado (con el Censo de Vivienda) hubo casos de personas que amenazaron a los censistas, en esos casos serían en sí que se brindarían apoyo policial”, dijo.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...