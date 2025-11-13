¿El inicio del declive de Trump y el ascenso de Gavin Newsom?

Por: Raúl Palacios
Los resultados electorales del 4 de noviembre de 2025 en Estados Unidos han dejado una huella política que va más allá de los cargos locales y estatales en disputa. Esta elección resultó importante porque era el termómetro que mediría el calor de la popularidad de Donald Trump después de 9 meses de administrar los Estados Unidos de América.
Con victorias clave para los demócratas y la aprobación aplastante de la Proposición 50 en California, el panorama político comienza a reconfigurarse de cara a las elecciones legislativas de 2026 y presidenciales de 2028.
Un mensaje de rechazo a Trump
Aunque el presidente Donald Trump no figuraba directamente en las boletas, su influencia era palpable, ya que estuvo directamente involucrados en la campaña electoral y hasta mostró una conducta amenazante, fiel a su estilo, contra los candidatos demócratas tal cual se evidenció amenazando al candidato demócrata a la alcaldía de New York y en California al Gobernador Gavin Newsom.
En estados como Virginia, Nueva Jersey y Nueva York los votantes optaron por candidatos demócratas que ofrecieron discursos conciliadores y centrados en soluciones prácticas, en contraste con el estilo confrontativo del mandatario.
En Virginia, Abigail Spanberger se convirtió en la primera mujer gobernadora del estado, derrotando a la candidata de Trump en que se manifestó una mujer de raza blanca contra una mujer de raza negra republicana.
En Nueva Jersey, Mikie Sherrill otra mujer de raza blanca derrotó al republicano Jack Ciattarelli.
En Nueva York, Zohran Mamdani hizo historia como el primer alcalde musulmán de la ciudad. Creo que esta elección junto a la Proposición 50 en California acaparan el protagonismo de esta elección de término medio en USA, sobre todo, que superó Mamdani el ataque furioso de Donald Trump acusándole de Comunista sobre su declaración de ser socialista, y en términos políticos ser socialista no implica ser Comunista. California les dio a los demócratas la confianza y fidelidad que le ha otorgado por muchos años.
Estos resultados han sido interpretados como una muestra de descontento hacia los primeros nueve meses del segundo mandato de Trump, marcados por un cierre prolongado del gobierno federal y una creciente polarización. Este resultado pondrá a los republicanos interesados en mantener sus áreas de dominio en chocar con la política interna de Donald Trump para protegerse a sí mismos antes que al presidente.
Gavin Newsom: ¿El nuevo rostro presidencial demócrata?
La gran victoria de la Proposición 50 en California, impulsada por el gobernador Gavin Newsom, ha sido uno de los momentos más destacados de la jornada electoral. Con más del 64% de los votos a favor, la medida permitirá rediseñar temporalmente los distritos congresionales, favoreciendo a los demócratas en cinco escaños clave.
Este triunfo no solo refuerza el liderazgo de Newsom en su estado, sino que lo proyecta como una figura nacional capaz de enfrentar a Trump en el terreno legislativo y, posiblemente, en el presidencial. Muy posiblemente esa victoria se debe a que Newsom se mostró en la pasada campaña como el único demócrata capaz de desafiar a Trump y confrontarlo hasta denunciarle legalmente por asumir la función de enviar la guardia nacional a Estado de California y arremete junto a ICE contra la población por el color de su piel que lo identifica con la raza latina y usurpar la función que solo corresponde al Gobernador.
Rumbo a 2026 y 2028: ¿Quién liderará el Partido Demócrata?
Con las primarias presidenciales demócratas previstas para enero de 2028, el partido comienza a perfilar sus posibles candidatos. Aunque nombres como Kamala Harris, Michelle Obama y Pete Buttigieg han sido mencionados, muchos analistas coinciden en que: Harris ha perdido impulso tras su paso por la vicepresidencia.
Obama ha reiterado su desinterés en postularse.
Buttigieg podría ser un contendiente serio, pero aún sin la maquinaria nacional de Newsom.
En este contexto, Newsom emerge como la opción más sólida para liderar el partido, especialmente si logra consolidar su imagen fuera de California y construir una coalición amplia que incluya votantes progresistas, moderados y latinos.
Finalmente: Los resultados de noviembre de 2025 podrían marcar el inicio de un nuevo ciclo político en EE. UU, donde el liderazgo de Trump comienza a mostrar fisuras y figuras como Gavin Newsom ganan protagonismo. Si los demócratas desean recuperar la Casa Blanca, el momento de proyectar a Newsom a nivel nacional es ahora.