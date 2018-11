¿Una jornada de transición para los aspirantes en Italia?

Roma/Italia/AFP

Antes de regresar a la Liga de Campeones; la Juventus (1º), el Nápoles (2º), el Inter de Milán (3º) y la Roma (6º), tienen a priori enfrentamientos asequibles, este sábado y domingo durante la 13ª jornada de la Serie A.

Tras cuatro jornadas de Champions, los cuatro representantes transalpinos llegan a las dos fechas finales con buenas opciones de avanzar a octavos.

Antes de recibir al Valencia el martes, el líder Juventus -11 victorias y 1 empate en 12 partidos-, juega el sábado en su estadio ante la SPAL (15º).

En su segunda temporada en la élite el modesto equipo de Ferrara ha cosechado algunos buenos resultados, pero ya está en la pelea por no caer al descenso. No parece suficiente para inquietar a la tropa liderada por Cristiano Ronaldo, descansado tras dos semanas sin competir al no haber ido convocado con Portugal.

Ya a seis puntos de los Bianconeri, el Nápoles recibirá el domingo al colista Chievo, antes de concentrarse en su duelo del miércoles ante el Estrella Roja, clave para sus aspiraciones de octavos en una llave que cuenta con otros dos gallos, Liverpool y PSG, que juegan en París.

En el Chievo el antiguo seleccionador italiano Gian Piero Ventura dimitió y dejó su plaza Domenico Di Carlo tras cuatro partidos y solo un punto obtenido.

Sancionado al inicio de la temporada con tres puntos debido a un escándalo de fraude fiscal, el club de Verona tiene cero unidades tras 12 partidos, a siete del Frosinone, penúltimo.

Tampoco debería tener excesivos problemas el Inter, que precisamente se enfrenta al Frosinone. El equipo de Milán, a tres puntos del Nápoles, aspira a seguir en el podio antes de viajar a Londres para jugar con el Tottenham el miércoles.

La Roma, por su parte, no puede fallar en Udine (17º), en el arranque de la 13ª jornada, debido a que ya está a cuatro puntos de la cuarta plaza, última que clasifica para la próxima Champions.

El campeón del mundo francés Steve Nzonzi y sus compañeros deberán olvidar por el momento el duelo del martes ante el Real Madrid en el Estadio Olímpico.

Más allá de los ‘equipos Champions’, el duelo estelar de la 13ª fecha italiana enfrentará el domingo al Lazio (4º) y al Milan (5º), separados por un punto, que jugarán en un campo utilizado el día antes por las selecciones de rugby de Italia y Nueva Zelanda.