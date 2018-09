Una huella imborrable en los CODICADER

Diego Guzmán

Cinco atletas salvadoreños cerraron su ciclo como estudiantiles en los recién finalizados XX Juegos CODICADER, nivel secundario, que tuvieron como sede Panamá.

Los atletas que se despidieron de los Juegos CODICADER y que dejan una huella imborrable son: Víctor Steiner (Atletismo), Gabriela Izaguierre (Karate Do), Andrea Ortez (Ajedrez), Bryan Letona (Taekwondo) y Armando Montes (Natación).

En Panamá, Steiner acabó su etapa como atleta estudiantil sumando cinco medallas de oro: salto con longitud, relevo 4X100, salto triple, 110 metros con vallas y relevo medley

El quíntuple medallista de oro dijo que sin el apoyo de su entrenador y familia no hubiera podido cerrar a lo grande su ciclo como atleta CODICADER.

“Me siento muy orgulloso porque logré lo que me había propuesto. No obstante, todo ha sido gracias al apoyo de mi familia y de mi entrenador”, manifestó el atleta.

Por su parte, Gabriela Izaguirre se mostró satisfecha por su desempeño, pese a que solo ganó uno de los tres oros que se propuso antes de viajar a suelo canalero.

“Disfruté al máximo mis últimos Juegos CODICADER, a pesar de que no pude ganar la otras medallas de oro en kata y por equipos. No obstante, me siento feliz porque al final gané el oro”, manifestó Izaguirre.

En tanto, Andrea Ortez, quien ganó dos oros y una plata, dijo que el crecimiento deportivo de los atletas en la justa estudiantil ha sido notable desde su primera incursión.

“Yo participé en Juegos CODICADER desde el 2012 y creo que hemos avanzado mucho porque cada vez sumamos más medallas”, expresó.

Armando Montes, mientras tanto, manifestó que esperaba cerrar con broche de oro su ciclo como atleta CODICADER en suelo canalero.